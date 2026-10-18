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Ngân mãi Chuông vàng: Một tấm vé - Từ màn ảnh đến khán phòng

THIÊN BÌNH
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"Ngân mãi Chuông vàng" lần đầu mở bán vé cho suất diễn trực tiếp. Từ câu chuyện này, giá trị trải nghiệm sân khấu và cách nhà đài đồng hành với khán giả trở thành vấn đề đáng quan tâm.

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Hình ảnh tại sự kiện BBC Proms diễn ra hồi tháng 7/2026 (Ảnh: BBC)

Đó không chỉ là câu chuyện của "Ngân mãi Chuông vàng". Trên thế giới, việc miễn phí hay bán vé phụ thuộc vào mô hình tổ chức, tính chất chương trình truyền hình và cách phục vụ công chúng.

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Khoảng cách gần giữa khán giả và sân khấu giúp người xem cảm nhận rõ nét hơn từng màn ca diễn trong vở “Thiếu phụ Nam Xương” tại chương trình “Ngân mãi Chuông vàng” tháng 10/2026 (Ảnh: Bảo Thành)

Các đài truyền hình trên thế giới tổ chức bán vé ra sao?

Tại Anh, BBC tổ chức chuỗi hòa nhạc BBC Proms. Sự kiện là nơi khán giả có thể đến thưởng thức biểu diễn trực tiếp hoặc theo dõi qua các nền tảng phát sóng. Trong khi đó, KBS của Hàn Quốc có hình thức đăng ký dự khán miễn phí cho một số chương trình. 

Hai ví dụ cho thấy các đài truyền hình có thể tổ chức nhiều hình thức tiếp cận công chúng, từ dự khán miễn phí đến thưởng thức biểu diễn trực tiếp có bán vé.

Khi Ngân mãi Chuông vàng bán vé

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Chú Lê Nhựt cùng Trí Khang, Top 7 Chuông vàng vọng cổ 2026 tại Nhà hát HTV (Ảnh: NVCC)

Với người yêu nghệ thuật, một tấm vé còn có thể là cách khán giả đồng hành cùng hoạt động biểu diễn. 

Chú Lê Quang Nhựt, sống tại Long An, có 31 năm giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Phân hiệu Long An, là một khán giả quen thuộc của chương trình. Chú chia sẻ bản thân yêu cải lương từ nhỏ và luôn theo dõi các chương trình ca cổ, cải lương của HTV. Chú Nhựt từng đến Nhà hát HTV xem "Ngân mãi Chuông vàng" và chung kết "Chuông vàng vọng cổ" cùng bạn bè.

Chia sẻ góc nhìn về việc bán vé, chú Nhựt xem đây là điều bình thường, như cách khán giả trước đây từng mua vé xem các đoàn cải lương về tỉnh biểu diễn. Chú chia sẻ: "Tấm vé ân tình của khán giả để nuôi nghệ sĩ".

Tuy nhiên, điều chú mong đợi không chỉ là cơ hội gặp nghệ sĩ trực tiếp. Chú còn kỳ vọng nhà đài có thêm những kịch bản hay, mới để nghệ sĩ có "đất dụng võ" và phát huy khả năng.

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NSND Hữu Quốc chụp ảnh cùng khán giả là mẹ con chị Diễm Thuý tại Nhà hát HTV (Ảnh: NVCC)

Chị Diễm Thuý, quê phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, hiện làm việc tại Đồng Nai, đã đặt vé để cùng mẹ trở lại HTV xem chương trình. 

Hai mẹ con chị từng đến Nhà hát HTV hai lần. Chị chia sẻ bản thân yêu thích cảm giác bắt gặp hình ảnh của mình qua các nhân vật cải lương và luôn chăm chú theo dõi diễn biến trên sân khấu.

Chia sẻ về việc bán vé, chị Diễm Thuý cho rằng: "Việc bán vé để đầu tư cho vở diễn và dành một phần hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là ý nghĩa". Đây là góc nhìn của khán giả về giá trị mà hoạt động biểu diễn có thể mang lại.

Theo thông tin chương trình công bố, 100.000 đồng từ mỗi vé bán ra được đóng góp vào Quỹ ủng hộ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

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Ngân mãi Chuông vàng: Một tấm vé - Từ màn ảnh đến khán phòng- Ảnh 6.
Ngân mãi Chuông vàng: Một tấm vé - Từ màn ảnh đến khán phòng- Ảnh 7.

Những cảnh đầu tiên trong vở "Thiếu phụ Nam Xương" (Ảnh: Bảo Thành)

Ngân mãi Chuông vàng cần làm gì để khán giả muốn trở lại?

Việc bán vé mở ra một hình thức tiếp cận mới với khán giả tại khán phòng. Tuy nhiên, để mô hình này có thể duy trì lâu dài, giá trị người xem nhận được cần tương xứng với thời gian và chi phí họ bỏ ra.

Với khán giả, đó là một suất diễn hấp dẫn, trải nghiệm thuận tiện và cơ hội gặp gỡ nghệ sĩ. Với nhà đài, điều này đòi hỏi sự đầu tư cho nội dung, quy trình mua-bán vé thuận tiện, và sự minh bạch thông tin các khoản đóng góp.

Nếu tiếp tục mở bán vé trong thời gian tới, "Ngân mãi Chuông vàng" cần giữ được sự tin tưởng ấy qua từng suất diễn. Bởi sự đồng hành bền vững không chỉ là quyết định mua vé, mà còn được nuôi dưỡng bằng chất lượng nghệ thuật, trải nghiệm thực tế và sự minh bạch trong thông tin.


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