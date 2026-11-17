Ngày 16/11, Amazon MGM Studios xác nhận Robert Pattinson sẽ trở thành diễn viên thứ bảy thủ vai James Bond trong loạt phim chính thức. Thông báo được đưa ra cùng hình ảnh đầu tiên của nam diễn viên trong bộ tuxedo đặc trưng của điệp viên 007.

Robert Pattinson chính thức kế nhiệm Daniel Craig

Thông tin được công bố trên các tài khoản mạng xã hội chính thức của James Bond với thông điệp "Đã xác nhận danh tính" (Identity Confirmed), chấm dứt nhiều năm đồn đoán về người kế nhiệm Daniel Craig.

Ngay sau đó, Amazon MGM Studios giới thiệu hình ảnh đầu tiên của Robert Pattinson trong trang phục tuxedo đen đặc trưng, đánh dấu màn ra mắt của gương mặt mới đảm nhận vai điệp viên 007.

Hình ảnh đầu tiên của Robert Pattinson trong tạo hình điệp viên James Bond, được công bố nhân dịp Amazon MGM Studios xác nhận nam diễn viên đảm nhận vai 007

Ở tuổi 40, Robert Pattinson trở thành diễn viên thứ bảy thủ vai James Bond trong loạt phim điện ảnh chính thức, tiếp nối Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan và Daniel Craig.

Trước đó, Daniel Craig đã khép lại hành trình 15 năm gắn bó với nhân vật qua bộ phim "No Time to Die" (2021). Tác phẩm kết thúc bằng dòng chữ "James Bond sẽ trở lại", để lại câu hỏi về tương lai của nhân vật điệp viên nổi tiếng.

Robert Pattinson tại một sự kiện thuộc Liên hoan phim London của Viện Phim Anh (BFI), trước khi chính thức được công bố là người kế nhiệm Daniel Craig

Chia sẻ sau khi được lựa chọn, Robert Pattinson gọi việc đảm nhận vai James Bond là vinh dự lớn trong sự nghiệp. Nam diễn viên bày tỏ sự biết ơn đối với ê-kíp sản xuất và hào hứng trước cơ hội tiếp nối một trong những nhân vật mang tính biểu tượng của điện ảnh thế giới.

Robert Pattinson mở chương mới cho loạt phim 007

Robert Pattinson được biết đến rộng rãi qua vai ma cà rồng Edward Cullen trong loạt phim "Chạng vạng" (Twilight), trước khi tiếp tục ghi dấu ấn với vai Người Dơi trong "The Batman" (2022).

Bên cạnh các dự án điện ảnh thương mại, nam diễn viên còn tham gia nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau, từng bước mở rộng sự nghiệp diễn xuất.

Bộ phim James Bond thứ 26 sẽ do đạo diễn Denis Villeneuve thực hiện, với kịch bản của Steven Knight, người sáng tạo loạt phim truyền hình "Peaky Blinders".

Robert Pattinson xuất hiện tại một sự kiện quảng bá phim "The Drama", một trong những tác phẩm đánh dấu sự đa dạng trong sự nghiệp diễn xuất của nam tài tử

Hai nhà sản xuất Amy Pascal và David Heyman sẽ đảm nhận vai trò sản xuất, trong khi Tanya Lapointe giữ vị trí giám đốc sản xuất.

Đây cũng là tác phẩm James Bond đầu tiên được phát triển kể từ khi Amazon MGM Studios tiếp nhận quyền kiểm soát sáng tạo đối với thương hiệu thông qua thỏa thuận liên doanh với hai nhà sản xuất lâu năm Barbara Broccoli và Michael G. Wilson vào năm 2025.

Việc lựa chọn Robert Pattinson đánh dấu bước chuyển giao thế hệ của loạt phim điệp viên kéo dài hơn sáu thập kỷ. Phần phim mới hiện chưa được công bố tên chính thức và thời điểm phát hành.