Thành lập Đoàn thanh niên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh

Sáng 16/11, Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao quyết định thành lập Đoàn thanh niên, đồng thời công bố nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giai đoạn lâm thời.

Lãnh đạo cùng các đoàn viên, thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại lễ ra mắt Đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, sáng 16/11/2026

Đoàn thanh niên quy tụ 323 đoàn viên

Tại buổi lễ, Đoàn các Cơ quan Đảng TP. Hồ Chí Minh công bố quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, chỉ định Ban Chấp hành lâm thời gồm 9 thành viên. Anh Nguyễn Trần Minh Trí được giao nhiệm vụ Bí thư Đoàn cơ quan.

Việc thành lập tổ chức Đoàn thống nhất từ 22 chi đoàn với 323 đoàn viên đánh dấu bước phát triển mới trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên của các đơn vị báo chí, phát thanh và truyền hình chủ lực thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, chị Lê Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Bí thư Đoàn các Cơ quan Đảng TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh yêu cầu phát huy đặc thù nghề nghiệp, gắn hoạt động Đoàn với nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí và hoạt động vì cộng đồng.

Chị Lê Thị Thu Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Bí thư Đoàn Các cơ quan Đảng TP. Hồ Chí Minh, phát biểu giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành lâm thời Đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh

Đồng thời, Ban Chấp hành lâm thời được đề nghị chú trọng giáo dục lý luận chính trị, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, đổi mới phương thức hoạt động và phát huy những mô hình hiệu quả như Đường cờ Tổ quốc, Hành trình đi để tự hào, Ngày hội sức khỏe tâm thần.

Đoàn thanh niên phát huy sức trẻ làm báo

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, khẳng định việc thành lập tổ chức Đoàn là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn bộ máy, ổn định hoạt động của cơ quan sau khi chính thức thành lập ngày 1/7/2026.

Theo ông Lê Văn Minh, ba đơn vị báo chí gồm Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn Giải Phóng và Báo điện tử Tuổi Trẻ có những đặc thù riêng. Vì vậy, đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên cần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động học hỏi và không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.

Ông Lê Văn Minh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi lễ thành lập tổ chức Đoàn

Lãnh đạo cơ quan đề nghị Ban Chấp hành lâm thời sớm ổn định tổ chức, xây dựng môi trường rèn luyện và cống hiến cho đoàn viên, thanh niên; đồng thời triển khai các hoạt động thiết thực, gắn phong trào thanh niên với nhiệm vụ chính trị và nâng cao chất lượng hoạt động báo chí.

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn được định hướng phát huy vai trò xung kích trong xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình và sản phẩm báo chí số, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần trách nhiệm xã hội đến cộng đồng.

Thay mặt Ban Chấp hành lâm thời, Bí thư Đoàn cơ quan Nguyễn Trần Minh Trí bày tỏ quyết tâm xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ chung của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. Hồ Chí Minh.