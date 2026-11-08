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Văn hóa - Giải trí

Robert Pattinson và Nicholas Hoult góp mặt trong cuộc đua tranh vai James Bond

HOÀNG HẠNH, HOÀNG ANH
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(HTV) - Hai tài tử người Anh Robert Pattinson và Nicholas Hoult đã tham gia vòng thử vai cho nhân vật James Bond trong phần phim thứ 26. Sự xuất hiện của hai cái tên đình đám khiến cuộc đua tìm người kế nhiệm Daniel Craig tiếp tục thu hút sự chú ý.

Robert Pattinson và Nicholas Hoult gia nhập cuộc đua mang tên James Bond

Mới đây, Robert Pattinson và Nicholas Hoult là hai trong số những diễn viên đã tham gia thử vai cho nhân vật điệp viên 007 trong dự án James Bond tiếp theo. 

Robert Pattinson và Nicholas Hoult góp mặt trong cuộc đua tranh vai James Bond- Ảnh 1.

Cuộc tìm kiếm người kế nhiệm Daniel Craig tiếp tục thu hút sự quan tâm của người hâm mộ (Ảnh: Variety)

Đây là hai cái tên mới đáng chú ý xuất hiện trong quá trình tuyển chọn gương mặt kế nhiệm Daniel Craig, người khép lại hành trình 15 năm với vai diễn này qua bộ phim No Time to Die (2021).

Robert Pattinson và Nicholas Hoult góp mặt trong cuộc đua tranh vai James Bond- Ảnh 2.

Robert Pattinson từng đảm nhận vai Batman trong vũ trụ điện ảnh DC (Ảnh: Variety)

Cả hai diễn viên đều có kinh nghiệm tham gia những thương hiệu điện ảnh lớn. Robert Pattinson được khán giả biết đến rộng rãi qua loạt phim Twilight Harry Potter, trước khi đảm nhận vai Batman trong vũ trụ DC

Robert Pattinson và Nicholas Hoult góp mặt trong cuộc đua tranh vai James Bond- Ảnh 3.

Nam diễn viên góp mặt trong nhiều thương hiệu điện ảnh lớn, từ Harry Potter đến Twilight (Ảnh: Variety)

Nam diễn viên cũng góp mặt trong Dune: Part Three, tác phẩm mới của đạo diễn Denis Villeneuve - người đang được giao thực hiện phần phim James Bond tiếp theo.

Robert Pattinson và Nicholas Hoult góp mặt trong cuộc đua tranh vai James Bond- Ảnh 4.

Nicholas Hoult được chú ý với vai Beast trong loạt phim tiền truyện X-Men (Ảnhh: Variety)

Trong khi đó, Nicholas Hoult từng tham gia loạt phim tiền truyện X-Men với vai Beast và đảm nhận nhân vật Lex Luthor trong các phim thuộc thương hiệu Superman của DC. Anh cũng gây chú ý qua những tác phẩm như The GreatNosferatu.

Cuộc tuyển chọn James Bond quy tụ nhiều ứng viên

Trước khi Pattinson và Hoult được nhắc đến, một số diễn viên khác đã xuất hiện trong danh sách những gương mặt tiềm năng cho vai 007, gồm Callum Turner, Josh O'Connor và Jack Lowden. Harry Styles cũng từng có những cuộc trao đổi về vai diễn.

Robert Pattinson và Nicholas Hoult góp mặt trong cuộc đua tranh vai James Bond- Ảnh 5.
Robert Pattinson và Nicholas Hoult góp mặt trong cuộc đua tranh vai James Bond- Ảnh 6.
Robert Pattinson và Nicholas Hoult góp mặt trong cuộc đua tranh vai James Bond- Ảnh 7.

Dàn ứng cử viên sáng giá cho vai diễn điệp viên 007 trước Pattinson và Hoult (Ảnh: IMDb)

Một số diễn viên từng đảm nhận vai James Bond cũng bày tỏ quan điểm về quá trình lựa chọn người kế nhiệm. Pierce Brosnan dành lời khen cho Callum Turner, còn Gary Oldman thể hiện sự ủng hộ đối với Jack Lowden, bạn diễn của ông trong loạt phim Slow Horses.

Dù vậy, Amazon MGM Studios hiện chưa công bố diễn viên chính thức. Đại diện hãng phim từ chối bình luận về những thông tin liên quan đến quá trình tuyển chọn.

Denis Villeneuve dẫn dắt phần phim James Bond thứ 26

Dự án James Bond thứ 26 đánh dấu giai đoạn mới của thương hiệu sau khi Amazon MGM Studios tiếp nhận quyền kiểm soát sáng tạo từ các nhà sản xuất lâu năm Barbara Broccoli và Michael G. Wilson vào năm 2025.

Robert Pattinson và Nicholas Hoult góp mặt trong cuộc đua tranh vai James Bond- Ảnh 8.

Đạo diễn Denis Villeneuve được lựa chọn dẫn dắt phần phim James Bond thứ 26 (Ảnh: IMDb)

Đạo diễn Denis Villeneuve, người đứng sau loạt phim Dune, được lựa chọn cầm trịch dự án. Kịch bản do Steven Knight, nhà sáng tạo loạt phim Peaky Blinders, đảm nhận. Amy Pascal và David Heyman tham gia sản xuất.

Robert Pattinson và Nicholas Hoult góp mặt trong cuộc đua tranh vai James Bond- Ảnh 9.

Diễn viên Daniel Craig đảm nhận vai James Bond ở phần trước (Ảnh: Variety)

Việc tìm kiếm diễn viên kế nhiệm Daniel Craig được xem là một trong những bước quan trọng nhất của dự án. Tuy nhiên, khi chưa có thông báo chính thức, danh tính James Bond tiếp theo vẫn là ẩn số đối với người hâm mộ.

Nguồn tin: Variety

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