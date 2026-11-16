Khởi tố nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua bất động sản và sàn giao dịch ảo

Chiêu trò huy động vốn bất động sản và giao dịch ngoại hối thua lỗ

Theo thông tin từ cơ quan công an, Thái Thị Thu Đào (sinh năm 1980, ngụ tại đường 51, phường An Hội Tây, TP. Hồ Chí Minh) là đại diện Công ty CP Tập đoàn Langbiang và Công ty CP Redeyes. Đào đã đưa ra thông tin gian dối về việc mua bán đất, tự xác định số tiền lợi nhuận và cam kết vòng quay vốn nhanh trong khoảng từ 5 đến 10 ngày để thu hút người bị hại chuyển tiền góp vốn.

Thực tế, số tiền nhận được không được đầu tư bất động sản như cam kết mà dùng để trả xoay vòng cho người góp vốn trước hoặc đem lên sàn giao dịch trực tuyến ngoại hối XTB Online Investing và thua lỗ. Từ tháng 5/2022 đến tháng 11/2022, Đào thực hiện hành vi gian dối qua 83 lần mua bán đất giả định, nhận tổng số tiền hơn 1.340 tỷ đồng (cụ thể là 1.343.536.319.095 đồng), sau đó hoàn trả gần 1.300 tỷ đồng và chiếm đoạt số tiền hơn 20,5 tỷ đồng.

Đối tượng Thái Thị Thu Đào bị bắt vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mở rộng điều tra và thủ đoạn lập pháp nhân hờ

Ngoài ra, quá trình điều tra xác định Thái Thị Thu Đào với tư cách Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Redeyes còn đưa ra thông tin gian dối về nguồn vốn và tiến độ triển khai giải ngân các dự án để ký thỏa thuận huy động vốn. Khi nhận tiền, đối tượng tiếp tục tạo thông tin không có thật để yêu cầu chuyển tiền thêm, rồi sử dụng tiền để tiếp tục giao dịch vàng ảo trên các sàn Exness và XM, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 13,4 tỷ đồng.

Ngày 11/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Thái Thị Thu Đào theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hiện tại, cơ quan điều tra đã làm việc với 8 bị hại và đang tập trung mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội.

Khuyến cáo từ cơ quan công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh khuyến cáo các tổ chức và cá nhân cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước các hình thức huy động vốn, góp vốn đầu tư mua bán bất động sản cam kết lợi nhuận cao, thời gian thu hồi vốn nhanh khi chưa được kiểm chứng về tính pháp lý và hiệu quả thực tế.

Bên cạnh đó, Việt Nam chưa cấp phép cho bất kỳ sàn giao dịch vàng trực tuyến hay sàn ngoại hối (Forex) nào. Người dân cần kiểm tra tính xác thực của nền tảng, đường link tải ứng dụng và thông tin tài khoản nhận tiền chuyển khoản; không nên thực hiện đầu tư qua ứng dụng XTB Online Investing, không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân hay chuyên gia nào hứa hẹn kéo tài khoản về bờ.

Mọi trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo tương tự, người dân cần lưu giữ thông tin, hình ảnh, ghi âm, ghi hình và chứng cứ giao dịch, cung cấp và trình báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) tại địa chỉ số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh hoặc công an cấp xã để được giải quyết.