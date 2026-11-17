Trung Quốc xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Mỹ và Nga

Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa chính thức xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Mỹ - Nga - Trung sẽ diễn ra bên lề Hội nghị Cấp cao APEC trong hai ngày 18 và 19-11. Trọng tâm thảo luận của phía Mỹ hướng tới việc cắt giảm vũ khí hạt nhân toàn cầu và xung đột Trung Đông.

Quang cảnh một cuộc hội đàm cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc

Iran bác yêu cầu ngừng làm giàu urani và bồi thường chiến tranh

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 15-11 tuyên bố Tehran bác yêu cầu ngừng làm giàu urani của Đức. Đồng thời, nước này từ chối đòi hỏi bồi thường thiệt hại từ Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) liên quan đến các cuộc tấn công nhắm vào căn cứ Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei phát biểu trước báo giới ngày 15-11

Kinh tế Anh tăng trưởng 0,7% trong quý III/2026

Kinh tế Anh tăng trưởng 0,7% trong quý III năm 2026, mức tăng nhanh nhất hơn hai năm qua theo Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh. Kết quả vượt xa dự báo này được dẫn dắt bởi khu vực dịch vụ và làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (A.I.)

Toàn cảnh thủ đô London (Anh) — nền kinh tế vừa ghi nhận mức tăng trưởng 0,7% trong quý III năm 2026

Và còn rất nhiều thông tin nổi bật khác tại Chương trình Thế giới 24 Giờ ngày 16/11/2026.



