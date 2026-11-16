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Thế giới

Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc

VIỆT TOÀN, MẠNH LINH, NGỌC PHẠM
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(HTV) - Ngày 16/11 tại Manila, Philippines, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan, các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 29.

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Lãnh đạo 12 nước bắt tay chụp ảnh tại Manila, Philippines (Ảnh: AP)

Nhân dịp ASEAN và Trung Quốc kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, các nhà lãnh đạo đã ghi nhận, đánh giá cao việc quan hệ ASEAN - Trung Quốc tiếp tục tiến triển toàn diện trên mọi mặt, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Về phương hướng thời gian tới, các nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Trung Quốc, gắn kết và bổ trợ cho tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và góp phần củng cố hoà bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Hai bên cũng sẽ mở rộng trao đổi và hợp tác về khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo (A.I.), chuyển đổi số, bảo đảm an ninh năng lượng và lương thực, kết nối hạ tầng, nông nghiệp, giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách phát triển, đồng thời tăng cường hợp tác giáo dục, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Về tình hình thế giới và khu vực, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết của việc duy trì hòa bình, ổn định và nhất trí tăng cường phối hợp tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và tại các diễn đàn đa phương, đề cao đối thoại, hợp tác, chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế.

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Lãnh đạo các nước tham dự phiên họp hôm 16/11 (Ảnh: AP)

Các nhà lãnh đạo cũng chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Các nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, giải quyết hòa bình các tranh chấp, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và nỗ lực sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.


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