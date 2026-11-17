Chiến dịch trực tuyến mang tên "Sát cánh cùng Jensen" thu thập được hơn 180.200 chữ kí yêu cầu hội đồng quản trị phục chức ông Huang trong thời gian chờ kết quả điều tra độc lập. Chiến dịch có hơn 94.000 cổ đông và 8.800 nhân viên Nvidia tham gia, cùng sự ủng hộ công khai từ Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX Elon Musk, Giám đốc điều hành Epic Games Tim Sweeney, Giám đốc điều hành Replit Amjad Masad, và đại diện các quỹ đầu tư Atreides Management, Altimeter Capital Management.

Hội đồng quản trị Nvidia sẽ không phục chức CEO cho đồng sáng lập Jensen Huang trong thời gian điều tra (Ảnh: AP)

Tại quê hương của Huang là Đài Loan (Trung Quốc) - nơi đặt trụ sở của đối tác gia công chip TSMC, tòa tháp Taipei 101 cũng thắp sáng dòng chữ ủng hộ cựu CEO Nvidia.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump không phản đối nếu ông Huang quay lại điều hành tập đoàn bán dẫn Nvidia. Thông điệp được đưa ra giữa lúc chính quyền Mỹ công bố thêm các biện pháp siết chặt quyền tiếp cận chip AI tiên tiến đối với Trung Quốc, ngay trước chuyến công du của ông Trump tới Bắc Kinh để hội đàm Chủ tịch Tập Cận Bình.

Tính từ thời điểm vụ việc của Jensen Huang bị tiết lộ, Nvidia mất khoảng 800 tỉ USD giá trị vốn hóa thị trường (Ảnh: The Japan Times)

Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư tổ chức lớn và giới phân tích quản trị vẫn giữ thái độ thận trọng. Chuyên gia nghiên cứu công nghệ Richard Windsor và nhóm phân tích từ quỹ T. Rowe Price nhận định, các định chế tài chính lớn sẽ không tái bổ nhiệm ông Huang khi cuộc điều tra liên bang chưa kết thúc nhằm tránh rủi ro pháp lí, đồng thời cho rằng Nvidia cần thiết lập cơ cấu tổ chức điều hành mới tương tự quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo từng diễn ra tại Apple và Microsoft trước đây.