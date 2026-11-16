TP. Hồ Chí Minh và bài toán phát triển hệ sinh thái sáng tạo nội dung số

Ngày 13 - 14/11, Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh năm 2026 (HDCC 2026) đã chính thức diễn ra tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh. Với chủ đề “Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị Thành phố”, sự kiện do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh chủ trì, quy tụ khoảng 40 gian hàng của các nền tảng công nghệ lớn, mạng lưới đa kênh, cơ quan báo chí cùng các thương hiệu và cộng đồng sáng tạo.

Lễ khai mạc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh năm 2026 diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ



Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, hoạt động sáng tạo, sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin đang thay đổi nhanh chóng. Không gian mạng không chỉ là môi trường truyền tải thông tin mà còn là không gian sáng tạo, giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và hình ảnh của những giá trị kinh tế mới.

Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số 2026 không chỉ là chuỗi sự kiện giao lưu, giới thiệu công nghệ và sản phẩm, mà còn là dịp khơi mở những ý tưởng mới, thúc đẩy hợp tác và hình thành những giá trị thiết thực cho Thành phố. Qua đó, Tuần lễ góp phần quảng bá những giá trị nhân văn, những điểm chạm về di sản, về văn hóa, về ẩm thực, về con người Thành phố đến với bạn bè trong nước và thế giới. Tuần lễ ghi nhận sự hưởng ứng của đông đảo cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số, với hơn 3.000 nhà sáng tạo nội dung tham gia quảng bá chương trình, gần 11.000 bài viết và hơn 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng.

Sự kiện quy tụ nhiều hoạt động sôi nổi đặc sắc nhằm đưa các câu chuyện về di sản, du lịch, ẩm thực, nghệ thuật và văn hóa đến gần hơn với người dân

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Liên minh Truyền thông đa nền tảng TP. Hồ Chí Minh được ra mắt, quy tụ 7 đơn vị gồm: Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV), Báo điện tử Tuổi Trẻ, TikTok Việt Nam, MCV Group, METUB Việt Nam và SJK. Đây là mô hình hợp tác liên ngành lần đầu tiên được thiết lập nhằm chuyển dịch hoạt động sáng tạo nội dung từ độc lập sang phối hợp. Trong đó, cơ quan quản lý định hướng và tạo điều kiện về chính sách; báo chí đảm bảo tính chính xác và định hướng thông tin; nền tảng công nghệ cung cấp hạ tầng phân phối; doanh nghiệp đầu tư nguồn lực thương mại và các nhà sáng tạo mang đến ý tưởng mới và khả năng kết nối cộng đồng.

Đây còn là cơ hội đưa các câu chuyện về di sản, du lịch, ẩm thực, nghệ thuật và đời sống đô thị TP. Hồ Chí Minh đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế. Sự phối hợp giữa các đơn vị cũng có thể góp phần thúc đẩy chất lượng nội dung, ý thức bảo vệ bản quyền và trách nhiệm trong môi trường số.

Ngoài ra, trong khuôn khổ, Tuần lễ còn tổ chức tọa đàm đối thoại chính sách giữa lãnh đạo Thành phố, doanh nghiệp và nhà sáng tạo; tập huấn pháp luật, chuẩn mực văn hóa và ứng dụng A.I., VR, AR trong sản xuất nội dung. Định hướng cộng đồng sáng tạo nội dung phát triển theo hướng có trách nhiệm, tôn trọng bản quyền sở hữu trí tuệ, lấy thông tin chính thống làm nền tảng, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác thương mại, thúc đẩy du lịch cho Thành phố.

Văn hóa không còn được nhìn nhận đơn thuần là lĩnh vực thuộc đời sống tinh thần mà đã trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, ngang tầm với kinh tế, chính trị và xã hội. Tinh thần này được khẳng định rõ nét tại Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Bộ Chính trị cũng thống nhất chọn ngày 24/11 hằng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam", điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho lĩnh vực văn hóa.

Văn hóa được xác định là nguồn lực nội sinh quan trọng, ngang tầm với kinh tế, chính trị và xã hội

Nghị quyết đặt ra tầm nhìn chiến lược đến năm 2030, đưa các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP cả nước và hình thành từ 5 đến 10 thương hiệu quốc gia. Đặc biệt, văn kiện nhấn mạnh việc phát huy vai trò của báo chí, văn nghệ sĩ, doanh nhân, người có tầm ảnh hưởng và cộng đồng trong việc lan tỏa giá trị văn hóa, đồng thời xử lý hài hòa mối quan hệ giữa đời sống thực và không gian số, giữa bảo tồn di sản và phát triển hiện đại.

Tại TP. Hồ Chí Minh, đây là hướng đi gắn liền với những lợi thế sẵn có. Thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, Thành phố xác định tập trung vào 5 lĩnh vực ưu tiên gồm: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, quảng cáo, du lịch văn hóa và xuất bản. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân khoảng 12%/năm, hướng tới đóng góp từ 7,2% đến 8% GRDP vào năm 2030.

Hiện nay, Thành phố sở hữu hệ thống di tích lịch sử, bảo tàng, nhà hát, không gian văn hóa, các loại hình nghệ thuật truyền thống cùng đời sống ẩm thực và đô thị đa dạng. Bên cạnh đó là lực lượng lao động trẻ, đội ngũ sáng tạo, doanh nghiệp truyền thông, công nghệ và thị trường tiêu dùng năng động. Những yếu tố này tạo điều kiện để Thành phố phát triển nhiều lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, thời trang, du lịch văn hóa và nội dung số.

Tuy nhiên, văn hóa chỉ có thể phát huy đầy đủ giá trị khi được đầu tư nghiên cứu, sáng tạo, tổ chức sản xuất và quảng bá đến công chúng thông qua những hình thức phù hợp. Một di sản không chỉ cần được bảo tồn mà còn phải được giới thiệu, diễn giải bằng những hình thức phù hợp để tiếp cận nhiều đối tượng. Một sản phẩm văn hóa muốn trở thành sản phẩm công nghiệp văn hóa cần được đầu tư về sáng tạo, sản xuất, phân phối, truyền thông và thị trường.

Các nhà sáng tạo nội dung số cần có trách nhiệm trong việc xây dựng hình ảnh trong bối cảnh chuyển đổi số như hiện nay

Phát triển công nghiệp văn hóa cũng vì vậy mà không chỉ dừng ở việc tạo ra một tác phẩm hay tổ chức một chương trình nghệ thuật mà là xây dựng chuỗi giá trị xung quanh sản phẩm đó.

Để hiện thực hóa mục tiêu, bài toán đặt ra cho Thành phố không chỉ là tạo ra sản phẩm văn hóa giàu bản sắc, mà còn phải mở rộng kênh phân phối hiện đại và kiến tạo một hệ sinh thái liên kết thực chất trên môi trường số.



