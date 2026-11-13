Quốc hội thông qua 3 luật và Nghị quyết quyết toán ngân sách 2025

Sau phiên làm việc, Quốc hội bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Đo lường và Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung. Đồng thời, Quốc hội ra quyết định về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025, xác lập các chỉ tiêu thu, chi và bội chi ngân sách của năm tài chính này.

Số liệu quyết toán ngân sách được Quốc hội thông qua

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025. Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt 4.267.354 tỷ đồng, bao gồm số thu chuyển nguồn từ năm 2024 sang năm 2025, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2024 và thu từ quỹ dự trữ tài chính.

Với tỉ lệ tán thành cao, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán

Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 4.560.931 tỷ đồng, trong đó bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026. Mức bội chi ngân sách Nhà nước bằng 3,1% GDP, không bao gồm kết dư ngân sách địa phương.

Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát

Bên cạnh quyết toán ngân sách, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán với tỉ lệ tán thành cao. Điểm đáng chú ý của luật là bổ sung quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với việc ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm, dịch vụ và mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực chứng khoán.

Quang cảnh kỳ họp thứ 2 ngày 13/11 của Quốc hội thảo luận về 2 dự án luật cùng một số nội dung khác

Theo nội dung luật được thông qua, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức triển khai thử nghiệm trong phạm vi, đối tượng, không gian và thời gian giới hạn, áp dụng trong điều kiện thực tế đối với những ứng dụng công nghệ, sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh mới mà pháp luật chưa có quy định hoặc có quy định khác với pháp luật hiện hành.

Quy định mới được kỳ vọng tạo thêm cơ sở pháp lý cho việc thử nghiệm các giải pháp đổi mới trong lĩnh vực chứng khoán, đồng thời đặt ra yêu cầu kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn cho thị trường và các chủ thể tham gia.



