Microsoft gặp sự cố kéo dài nhiều giờ, ảnh hưởng hàng loạt dịch vụ trực tuyến

Biểu tượng Microsoft. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ việc cũng tác động đến các kết nối mà các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) của OpenAI và Anthropic sử dụng.

Theo Microsoft, đến 18h ngày 12/11 (giờ miền Đông nước Mỹ), tập đoàn vẫn đang nỗ lực khôi phục hoạt động của các máy chủ bị ảnh hưởng, trong khi một số dấu hiệu phục hồi ban đầu đã xuất hiện khi người dùng dần kết nối trở lại. Dữ liệu từ trang theo dõi sự cố Downdetector cho thấy số lượt báo cáo lỗi đối với Outlook đạt đỉnh khoảng 138.058 vào 13h cùng ngày, trước khi giảm xuống còn khoảng 34.490 vào buổi tối. Đến 17h47, số lượt báo cáo sự cố với Microsoft 365 giảm còn gần 13.000, trong khi có 763 lượt báo cáo gặp khó khăn khi truy cập Teams.

Trước đó, Microsoft cho biết sự cố xảy ra khi một số máy chủ bất ngờ ngừng hoạt động, khiến hệ thống không thể xử lý lượng công việc tăng cao. Hãng khẳng định nguyên nhân không phải lưu lượng truy cập tăng đột biến.

Tập đoàn cho biết các máy chủ đã được khôi phục bước đầu vẫn duy trì hoạt động ổn định, đồng thời đang chuyển hướng lưu lượng truy cập sang các tuyến kết nối thay thế và đẩy nhanh quá trình đưa những máy chủ còn lại trở lại hoạt động. Microsoft cảnh báo người dùng có thể chỉ khôi phục quyền truy cập từng bước khi các ứng dụng kết nối trở lại.

Sự cố cũng ảnh hưởng đến hoạt động của một số doanh nghiệp và dịch vụ AI. OpenAI cho biết đang điều tra vấn đề liên quan đến các kết nối Microsoft, khiến những kết nối mới có thể bị gián đoạn và một số công cụ không hoạt động như mong đợi. Trong khi đó, Anthropic xác nhận phát hiện sự cố từ một nhà cung cấp dịch vụ đầu vào, ảnh hưởng đến kết nối Microsoft 365 của công ty.

Đáng chú ý, hãng sản xuất xe tải điện Workhorse Group đã phải lùi thời điểm công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 từ ngày 12/11 sang ngày 16/11, với lý do hoạt động kinh doanh bị gián đoạn do sự cố Microsoft trên phạm vi toàn cầu.

Đây không phải lần đầu Microsoft gặp sự cố quy mô lớn. Tháng trước, nền tảng điện toán đám mây Azure của tập đoàn cũng từng xảy ra gián đoạn, ảnh hưởng đến các phần mềm phục vụ công việc của Microsoft và hoạt động của nhiều ngành trên thế giới.

Nguồn: https://baotintuc.vn/microsoft-gap-su-co-keo-dai-nhieu-gio-anh-huong-hang-loat-dich-vu-truc-tuyen-post1402337.html