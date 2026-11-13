CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Công nghệ

Microsoft gặp sự cố kéo dài nhiều giờ, ảnh hưởng hàng loạt dịch vụ trực tuyến

TTXVN
Theo dõi HTV trên Google News

Ngày 12/11, sự cố kỹ thuật tại Microsoft khiến nhiều dịch vụ của tập đoàn công nghệ này, trong đó có Microsoft 365, Outlook và Teams, bị gián đoạn trong hơn 5 giờ, ảnh hưởng đến hàng nghìn người dùng.

Biểu tượng Microsoft. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ việc cũng tác động đến các kết nối mà các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) của OpenAI và Anthropic sử dụng.

Theo Microsoft, đến 18h ngày 12/11 (giờ miền Đông nước Mỹ), tập đoàn vẫn đang nỗ lực khôi phục hoạt động của các máy chủ bị ảnh hưởng, trong khi một số dấu hiệu phục hồi ban đầu đã xuất hiện khi người dùng dần kết nối trở lại. Dữ liệu từ trang theo dõi sự cố Downdetector cho thấy số lượt báo cáo lỗi đối với Outlook đạt đỉnh khoảng 138.058 vào 13h cùng ngày, trước khi giảm xuống còn khoảng 34.490 vào buổi tối. Đến 17h47, số lượt báo cáo sự cố với Microsoft 365 giảm còn gần 13.000, trong khi có 763 lượt báo cáo gặp khó khăn khi truy cập Teams.

Trước đó, Microsoft cho biết sự cố xảy ra khi một số máy chủ bất ngờ ngừng hoạt động, khiến hệ thống không thể xử lý lượng công việc tăng cao. Hãng khẳng định nguyên nhân không phải lưu lượng truy cập tăng đột biến.

Tập đoàn cho biết các máy chủ đã được khôi phục bước đầu vẫn duy trì hoạt động ổn định, đồng thời đang chuyển hướng lưu lượng truy cập sang các tuyến kết nối thay thế và đẩy nhanh quá trình đưa những máy chủ còn lại trở lại hoạt động. Microsoft cảnh báo người dùng có thể chỉ khôi phục quyền truy cập từng bước khi các ứng dụng kết nối trở lại.

Sự cố cũng ảnh hưởng đến hoạt động của một số doanh nghiệp và dịch vụ AI. OpenAI cho biết đang điều tra vấn đề liên quan đến các kết nối Microsoft, khiến những kết nối mới có thể bị gián đoạn và một số công cụ không hoạt động như mong đợi. Trong khi đó, Anthropic xác nhận phát hiện sự cố từ một nhà cung cấp dịch vụ đầu vào, ảnh hưởng đến kết nối Microsoft 365 của công ty.

Đáng chú ý, hãng sản xuất xe tải điện Workhorse Group đã phải lùi thời điểm công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 từ ngày 12/11 sang ngày 16/11, với lý do hoạt động kinh doanh bị gián đoạn do sự cố Microsoft trên phạm vi toàn cầu.

Đây không phải lần đầu Microsoft gặp sự cố quy mô lớn. Tháng trước, nền tảng điện toán đám mây Azure của tập đoàn cũng từng xảy ra gián đoạn, ảnh hưởng đến các phần mềm phục vụ công việc của Microsoft và hoạt động của nhiều ngành trên thế giới.

Nguồn: https://baotintuc.vn/microsoft-gap-su-co-keo-dai-nhieu-gio-anh-huong-hang-loat-dich-vu-truc-tuyen-post1402337.html

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Kho nguyên liệu "meme" chính thức lộ diện của biệt đội cựu siêu nhân | Running Man 4 - Chạy ngay đi

Kho nguyên liệu "meme" chính thức lộ diện của biệt đội cựu siêu nhân | Running Man 4 - Chạy ngay đi

Show nổi bật 10:22 12/11/2026

(HTV) - Từ màn hội ngộ trong bệnh viện, những câu slogan khó đỡ đến loạt tình huống tung hứng đầy ngẫu hứng, biệt đội cựu siêu nhân của "Running Man 4 - Chạy ngay đi" nhanh chóng trở thành “kho nguyên liệu meme” với vô số khoảnh khắc hài hước.

Diệu Nhi lăn xả xuất thần, "đập tan" mọi đối thủ để lật ngược thế cờ | Running man 4 - Chạy ngay đi

Diệu Nhi lăn xả xuất thần, "đập tan" mọi đối thủ để lật ngược thế cờ | Running man 4 - Chạy ngay đi

Show nổi bật 14:41 12/11/2026

(HTV) - Từ những màn đấu trí khôn khéo đến cuộc chiến xé bảng tên quyết liệt, Diệu Nhi khiến các thành viên Gia tộc R bất ngờ bởi sự lăn xả và quyết tâm thi đấu. Siêu nhân Hồng xuất sắc vượt qua loạt đối thủ mạnh, trở thành thủ lĩnh biệt đội cựu siêu nhân.

Thử thách “phân xử 6 đứa trẻ” khiến đàng trai lúng túng, cặp đôi lỡ hẹn trong tiếc nuối | Bạn muốn hẹn hò

Thử thách “phân xử 6 đứa trẻ” khiến đàng trai lúng túng, cặp đôi lỡ hẹn trong tiếc nuối | Bạn muốn hẹn hò

Talkshow 18:30 12/11/2026

(HTV) - Một mình chăm sóc ba người con và ba người cháu, chị Thanh Hòa mong tìm được người đàn ông biết cảm thông, chia sẻ và có thể cùng mình quán xuyến gia đình. Tuy nhiên, màn mai mối với anh Đình An khép lại đầy tiếc nuối khi chỉ có chàng trai bấm nút hẹn hò.

Gặp cô gái điểm 10, chàng trai tự nguyện thu gọn trái tim vào 4 phần | Bạn muốn hẹn hò

Gặp cô gái điểm 10, chàng trai tự nguyện thu gọn trái tim vào 4 phần | Bạn muốn hẹn hò

Talkshow 09:08 12/11/2026

(HTV) - Vừa gặp chị Mai Sắc, anh Văn Thiệu đã chấm cô gái xinh đẹp 9-10 điểm. Đặc biệt, câu nói hài hước về việc thu gọn điểm số thành 4 phần, dành trọn vào trái tim mình khiến màn mai mối trở nên đáng nhớ. Cả hai đã cùng bấm nút hẹn hò.

Xem thêm