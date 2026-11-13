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Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Sáng 13/11, Chủ tịch Hội đồng Liên bang, Quốc hội Liên bang Nga Valentina I.Matviyenko đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Ðài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
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