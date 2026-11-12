Anh: Trung tâm mua sắm Harrods chính thức bước vào mùa lễ hội

Với chủ đề “Nơi những vì sao hội tụ”, hơn 17.000 bóng đèn thắp sáng mặt tiền trung tâm thương mại, biến công trình quen thuộc thành điểm sáng rực rỡ giữa phố đông.
Tinh thần lễ hội lan tỏa qua những ô cửa kính, nơi 600 ngôi sao được chế tác thủ công, 500 bộ đèn dây và 4km lá vàng cùng tạo nên khung cảnh tựa miền cổ tích. Để hoàn thành không gian này, hơn 60 chuyên gia đã dành hơn 40.000 giờ làm việc
Không gian trưng bày đồng hồ được thiết kế theo chủ đề Giáng sinh với hình ảnh những vì sao hội tụ
Ra đời từ năm 1849 tại khu Knightsbridge, Harrods là một trong những trung tâm thương mại lớn và lâu đời nhất thế giới, đồng thời là biểu tượng mua sắm nổi tiếng của thủ đô Luân Đôn.
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