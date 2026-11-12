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Thế giới

Anh: Trung tâm mua sắm Harrods chính thức bước vào mùa lễ hội

THẢO TRANG
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(HTV) - Trung tâm thương mại cao cấp Harrods tại thủ đô Luân Đôn, nước Anh đã chính thức lên đèn cho mùa lễ hội! Lấy cảm hứng từ bầu trời đêm, các ô cửa sổ trưng bày được biến thành các không gian nghệ thuật thu nhỏ,... thu hút người dân và du khách tìm đến.

Với chủ đề “Nơi những vì sao hội tụ”, hơn 17.000 bóng đèn thắp sáng mặt tiền trung tâm thương mại, biến công trình quen thuộc thành điểm sáng rực rỡ giữa phố đông.

Anh: Trung tâm mua sắm Harrods chính thức bước vào mùa lễ hội - Ảnh 1.

Các ô cửa kính tại Harrods được trang hoàng với mô hình lính chì, cây thông và ánh đèn lung linh, mang đậm không khí Giáng sinh

Tinh thần lễ hội lan tỏa qua những ô cửa kính, nơi 600 ngôi sao được chế tác thủ công, 500 bộ đèn dây và 4km lá vàng cùng tạo nên khung cảnh tựa miền cổ tích. Để hoàn thành không gian này, hơn 60 chuyên gia đã dành hơn 40.000 giờ làm việc

Anh: Trung tâm mua sắm Harrods chính thức bước vào mùa lễ hội - Ảnh 2.
Anh: Trung tâm mua sắm Harrods chính thức bước vào mùa lễ hội - Ảnh 3.

Không gian trưng bày đồng hồ được thiết kế theo chủ đề Giáng sinh với hình ảnh những vì sao hội tụ

Chúng tôi chọn những vì sao làm chủ đề sáng tạo cho mùa lễ hội năm nay vì chúng tôi nghĩ rằng mỗi người đều có những khoảnh khắc đặc biệt từ thời thơ ấu hoặc những kỷ niệm bên gia đình, người thân.
Alexander Wells Greco, Giám đốc sáng tạo hình ảnh Harrods
Anh: Trung tâm mua sắm Harrods chính thức bước vào mùa lễ hội - Ảnh 4.

Mặt tiền trung tâm thương mại Harrods rực sáng với hệ thống đèn trang trí, chính thức mở màn mùa lễ hội tại Luân Đôn

Ra đời từ năm 1849 tại khu Knightsbridge, Harrods là một trong những trung tâm thương mại lớn và lâu đời nhất thế giới, đồng thời là biểu tượng mua sắm nổi tiếng của thủ đô Luân Đôn.


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