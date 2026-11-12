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Chính trị

Quốc hội tập trung chất vấn các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và khoa học, công nghệ

KIM KHÁNH, NGỌC TUẤN
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(HTV) - Tại chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội dành một ngày tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn về hai lĩnh vực tài chính và khoa học công nghệ. Phiên chất vấn tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quản lý, điều hành và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi chính sách.

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, phiên chất vấn được tổ chức nhằm đánh giá trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành trong thực hiện nhiệm vụ, cam kết và những chuyển biến sau các phiên chất vấn trước đó.

Theo Chủ tịch Quốc hội, chất vấn là hình thức giám sát trực tiếp, thể hiện trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trước cử tri, Nhân dân. Tham gia trả lời, giải trình có các Phó Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng và trưởng ngành liên quan. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ trực tiếp trả lời những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ.

Góc nhìn từ trên cao bao quát hội trường Diên Hồng đông kín các đại biểu ngồi tại các dãy ghế hình vòng cung hướng về bục chủ tọa có dòng chữ Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp thứ hai - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hoạt động giám sát cần đi vào thực chất, tập trung nhận diện những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ; qua đó huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững.

Tập trung vào giải ngân đầu tư công và quản lý thuế

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn là thành viên Chính phủ đầu tiên trả lời chất vấn. Các nội dung được đại biểu quan tâm gồm công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đặt câu hỏi về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số; giải pháp chống thất thu thuế và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Các nội dung chất vấn nhằm làm rõ trách nhiệm quản lý, đồng thời thúc đẩy giải pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả điều hành trong lĩnh vực tài chính và các lĩnh vực liên quan.

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