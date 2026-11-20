22:34 18/11/2026

(HTV) - Tập 9 chương trình "Tranh tài đọ sức 2" mang đến cuộc so tài thú vị giữa hai đội Sóc Tia Chớp và Chim Cánh Cụt. Với sự kết hợp của những cặp anh chị em ruột, hai đội không chỉ thể hiện kiến thức, sự nhanh nhẹn qua các thử thách mà còn có dịp khám phá mức độ thấu hiểu nhau trong cuộc sống thường ngày.