Quán quen chuyện chất - 19g thứ Sáu (6/11) trên HTV7
"Quán quen chuyện chất" là cuộc trò chuyện của những khách mời quen thuộc với khán giả, xoay quanh nhiều vấn đề, nhiều hiện tượng đang diễn ra trong cuộc sống.
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Trong "Quán quen chuyện chất" kỳ này, MC Bá Tăng Minh Hiếu sẽ có cuộc trò chuyện thú vị với khách mời - ca sĩ Hồng Gấm.
Quán quen chuyện chất - 19g thứ Sáu (6/11) trên HTV7
"Quán quen chuyện chất" là cuộc trò chuyện của những khách mời quen thuộc với khán giả, xoay quanh nhiều vấn đề, nhiều hiện tượng đang diễn ra trong cuộc sống.
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Tập 15 "Sao nhập ngũ" 2026 sẽ phát sóng lúc 21g hôm nay (19/11) trên kênh HTV7.
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Trong "Quán ăn hạnh phúc" tập 46, Nam Khánh và Lê Minh Ngọc khám phá ẩm thực Hàn và lắng nghe câu chuyện khởi nghiệp thú vị của chủ nhà hàng Moon Go.
"Việt Nam đi là ghiền" tập 8 đưa khán giả đến Thác Mơ ở Na Hang, khám phá những nhánh thác giữa núi rừng, trải nghiệm bắt cua, cá và thưởng thức bữa trưa dân dã bên dòng suối.
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