Quán quen chuyện chất - 19g thứ Sáu (30/10) trên HTV7

11:14 28/10/2026

(HTV) - Nội soi buồng tử cung giúp phát hiện những bất thường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và khả năng làm tổ của phôi. Trong Tập 7 "Sống khỏe cùng chuyên gia", các bác sĩ chia sẻ về chỉ định, quy trình thực hiện và vai trò của phương pháp này trong hỗ trợ sinh sản.