"Việt Nam đi là ghiền" tập 9 đưa khán giả đến thôn Nặm Đíp, thuộc khu vực Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Cách Hà Nội khoảng 280km đường bộ, Nặm Đíp gây ấn tượng bởi cảnh quan núi rừng và nhịp sống bình yên. Nơi đây còn phát triển du lịch cộng đồng, gắn với việc gìn giữ văn hóa bản địa.

Việt Nam đi là ghiền khám phá nếp sống người Tày

Đến Nặm Đíp, du khách dễ dàng bắt gặp những ngôi nhà sàn đặc trưng của đồng bào Tày

Đến Nặm Đíp, du khách dễ dàng bắt gặp những ngôi nhà sàn đặc trưng của đồng bào Tày. Nhiều gia đình vẫn giữ kiến trúc truyền thống, đồng thời bổ sung tiện nghi phục vụ sinh hoạt hiện đại. Sự kết hợp này tạo nên nét riêng cho không gian làng quê miền núi.

Nặm Đíp còn có nhiều dòng suối len lỏi giữa núi rừng. Vì vậy, MC Mai Phương cùng ê-kíp đã trải nghiệm hoạt động bắt cá suối cùng người dân địa phương.

Những con suối là "đặc sản" của Nặm Đíp

Trong chuyến đi, Mai Phương hào hứng khi bắt được khá nhiều cá. Những con cá tươi vừa đánh bắt cũng trở thành nguyên liệu cho bữa cơm sau đó.

Trên đường trở về, cả đoàn tiếp tục hái rau dớn mọc tự nhiên ven suối. Loại rau này có hình dáng gần giống dương xỉ nên dễ gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, người dân địa phương có kinh nghiệm nhận biết và lựa chọn rau dùng trong bữa ăn.

Thưởng thức ẩm thực và hát Then, đàn Tính

Thưởng thức ẩm thực địa phương và hát Then, đàn Tính

Sau những trải nghiệm ngoài trời, MC Mai Phương cùng người dân chuẩn bị bữa cơm mang hương vị đặc trưng của người Tày.

Mâm cơm có rau dớn, lá dỗi ăn kèm, canh cá suối và da trâu gác bếp. Đáng chú ý, món da trâu gác bếp mang đến trải nghiệm khá bất ngờ. Trái với hình dung về độ dai cứng, da trâu sau khi chế biến lại mềm và dễ ăn.

Trong khi đó, món canh sử dụng chính những con cá vừa bắt được. Các nguyên liệu dân dã góp phần tạo nên bữa ăn đậm hương vị núi rừng.

Không chỉ có ẩm thực, bữa cơm còn trở nên đặc biệt với những làn điệu hát Then và tiếng đàn Tính. Đây là những nét văn hóa truyền thống gắn bó với đời sống tinh thần của đồng bào Tày.

Qua hoạt động giao lưu, khán giả có thêm cơ hội tìm hiểu phong tục và sinh hoạt văn hóa địa phương. Đồng thời, hành trình tại Nặm Đíp giới thiệu một điểm đến giàu bản sắc của vùng núi phía Bắc.

Việt Nam đi là ghiền - 11g50 thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.