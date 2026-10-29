Bà Đinh Thị Thanh Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nói về ý nghĩa của Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh (Nguồn: TFS)

Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh gắn với thực tiễn

Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh năm 2026 hướng đến kết nối nghiên cứu, sáng tạo với đời sống văn hóa Thành phố.

Chương trình do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Thành phố phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh – Hãng phim Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (TFS) thực hiện.

Thông qua 4 chủ đề, chương trình tạo diễn đàn trao đổi giữa các nhà nghiên cứu, chuyên gia, văn nghệ sĩ và công chúng. Đồng thời, nội dung hướng đến nâng cao nhận thức thẩm mỹ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động tọa đàm (Ảnh: TFS)

Bốn chủ đề về văn hóa, nghệ thuật Thành phố

Tập đầu tiên tập trung vào số hóa dữ liệu văn hóa, du lịch TP. Hồ Chí Minh. Nội dung đặt ra yêu cầu ứng dụng công nghệ trong lưu giữ, kết nối và khai thác dữ liệu di sản. Qua đó, công chúng có thêm cơ hội tiếp cận các giá trị văn hóa.

Tiếp theo, chương trình nhìn lại nghệ thuật cải lương, ký ức lịch sử và mã văn hóa dân tộc. Chủ đề làm rõ vai trò của cải lương trong tái hiện lịch sử, lưu giữ ký ức cộng đồng và kết nối các thế hệ.

Ở số thứ ba, hình tượng thanh niên trong phim Việt được phân tích qua các thời kỳ. Từ góc nhìn lý luận, phê bình, chương trình hướng đến nhận diện cách điện ảnh phản ánh tâm tư, khát vọng và những vấn đề của người trẻ.

Chương trình thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng, nhất là các bạn trẻ (Ảnh: TFS)

Khép lại loạt chương trình là chủ đề nhiếp ảnh cộng đồng – từ ký ức đô thị đến công nghiệp văn hóa. Bên cạnh giá trị lưu giữ hình ảnh Thành phố, nhiếp ảnh còn mở ra cơ hội để cộng đồng tham gia sáng tác và quảng bá bản sắc đô thị.

Đổi mới cách tiếp cận lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Không chỉ có tọa đàm chuyên đề, chương trình còn kết hợp trải nghiệm thực tế, giao lưu, sáng tạo nghệ thuật và các cuộc thi dành cho cộng đồng. Qua đó, nội dung chuyên môn được kết nối với thực tiễn, góp phần mở rộng đối tượng tiếp cận, đặc biệt là giới trẻ.

Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh 2026 - 21g35 thứ Bảy trên HTV9, từ ngày 31/10.