Nội soi buồng tử cung: Chìa khóa nâng cao hiệu quả IVF | Tập 7 - Sống khỏe cùng chuyên gia

Trong Tập 7 chương trình Sống khỏe cùng chuyên gia, MC Bảo Anh cùng các chuyên gia đến từ Bệnh viện Phương Nam trao đổi về vai trò của nội soi buồng tử cung trong chẩn đoán bệnh lý phụ khoa và hỗ trợ sinh sản.

Hai khách mời của chương trình là bác sĩ chuyên khoa II Văn Phụng Thống, Giám đốc chuyên môn Sản phụ khoa Bệnh viện Phương Nam, và bác sĩ Phan Thị Thu Thảnh, Phó đơn nguyên Hỗ trợ sinh sản IVF Phương Châu, Sài Gòn, Bệnh viện Phương Nam

Nội soi buồng tử cung sử dụng dụng cụ có gắn camera để quan sát trực tiếp bên trong buồng tử cung, giúp phát hiện những bất thường như polyp, u xơ dưới niêm mạc, dính buồng tử cung hoặc vách ngăn. Phương pháp này được bác sĩ cân nhắc chỉ định tùy theo tình trạng sức khỏe và dấu hiệu lâm sàng của từng người.

Nội soi buồng tử cung giúp phát hiện những bất thường như polyp, u xơ dưới niêm mạc, dính buồng tử cung hoặc vách ngăn

Đối với các cặp vợ chồng đang điều trị hiếm muộn, việc đánh giá buồng tử cung có ý nghĩa trong quá trình chuẩn bị chuyển phôi. Những bất thường tại đây có thể ảnh hưởng đến khả năng làm tổ của phôi. Qua thăm khám và các phương pháp chẩn đoán phù hợp, bác sĩ có thể xác định hướng xử lý, từ đó xây dựng kế hoạch điều trị cá thể hóa.

Thông qua những chia sẻ chuyên môn, chương trình giúp khán giả hiểu rõ hơn về chỉ định, vai trò của nội soi buồng tử cung và tầm quan trọng của việc thăm khám khi có dấu hiệu bất thường hoặc gặp khó khăn trong hành trình tìm con.

Chương trình Sống khỏe cùng chuyên gia phát sóng lúc 17g50 thứ Ba cách tuần trên kênh HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem