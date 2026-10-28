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Cô gái 27 tuổi mê đắm chàng IT vì “tỏa hào quang” dù chê anh xấu và già | Vợ chồng son

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Trong tập 41 Vợ chồng son, Thanh Tuyền tiết lộ từng chê Trọng Tín vừa xấu vừa già, nhưng vẫn bị anh chàng lập trình viên thu hút bởi một sức hấp dẫn khó lý giải. Chuyện tình của cả hai còn có màn hẹn hò trễ gần hai tiếng đầy hài hước.

Vợ chồng son: Chê chàng IT xấu và già nhưng vẫn thấy “tỏa hào quang”

Đến với Vợ chồng son, Thanh Tuyền, 27 tuổi, làm công việc marketing, kể lại ấn tượng ban đầu về ông xã Hồ Trọng Tín - một chàng trai làm nghề lập trình. Dù thẳng thắn nhận xét anh không hợp mắt vì trông vừa xấu vừa già, Tuyền vẫn cảm thấy ở Tín có điều gì đó đặc biệt, như thể anh đang “tỏa hào quang” trong bóng tối.

Cô gái 27 tuổi mê đắm chàng IT vì “tỏa hào quang” dù chê anh xấu và già | Vợ chồng son- Ảnh 1.

Thanh Tuyền hào hứng chia sẻ những câu chuyện thú vị về ông xã Trọng Tín tại chương trình Vợ chồng son

Trái ngược với sự chú ý mà Tuyền dành cho mình, Tín lại khá ít nói và không giỏi thể hiện tình cảm. Sự khác biệt ấy khiến hành trình tìm hiểu của cả hai có không ít tình huống dở khóc dở cười.

Cô gái 27 tuổi mê đắm chàng IT vì “tỏa hào quang” dù chê anh xấu và già | Vợ chồng son- Ảnh 2.

Trọng Tín cho biết anh là người khá ít nói và không giỏi thể hiện tình cảm, nên mọi thứ vợ đều chủ động

Kỷ niệm đáng nhớ nhất là buổi hẹn hò đầu tiên. Tín đến trễ gần hai tiếng vì sau giờ làm về phòng, anh nằm nghỉ rồi ngủ quên. Với Tuyền, sự chậm trễ này khó tránh khỏi việc tạo ấn tượng không tốt, nhưng cũng trở thành câu chuyện mà cả hai có thể nhắc lại khi nhìn về những ngày đầu yêu nhau.

Vợ chồng son: Chờ mãi không thấy tỏ tình, cô gái phải “bật đèn xanh”

Trong quá trình tìm hiểu, Tuyền chủ động gợi ý để Tín bày tỏ tình cảm. Thậm chí, cô còn cho anh xem video về những màn tỏ tình để anh hiểu mình mong chờ điều gì. Tuy nhiên, chàng trai làm công nghệ vẫn chưa có phản ứng như cô kỳ vọng.

Cô gái 27 tuổi mê đắm chàng IT vì “tỏa hào quang” dù chê anh xấu và già | Vợ chồng son- Ảnh 3.
Cô gái 27 tuổi mê đắm chàng IT vì “tỏa hào quang” dù chê anh xấu và già | Vợ chồng son- Ảnh 4.

Thanh Tuyền nhiều lần gợi ý nhưng Trọng Tín vẫn chưa chủ động tỏ tình như cô mong đợi

Mãi đến ngày 20/10, Tín mới chuẩn bị một bó hoa, mang đến phòng và chính thức ngỏ lời muốn Tuyền làm bạn gái. Màn tỏ tình tuy không quá cầu kỳ nhưng đã đánh dấu bước chuyển quan trọng trong mối quan hệ của cả hai.

Cô gái 27 tuổi mê đắm chàng IT vì “tỏa hào quang” dù chê anh xấu và già | Vợ chồng son- Ảnh 5.
Cô gái 27 tuổi mê đắm chàng IT vì “tỏa hào quang” dù chê anh xấu và già | Vợ chồng son- Ảnh 6.

Hai cố vấn của chương trình rất hào hứng với câu chuyện tình yêu của cặp đôi Trọng Tín - Thanh Tuyền

Sau khi kết hôn, những khác biệt trong cách thể hiện tình cảm vẫn tiếp tục tạo nên các tình huống hài hước. Vì cùng làm việc tại nhà, Tín thường tập trung vào công việc đến mức đôi khi không để ý khi vợ nhờ lấy nước hay đồ ăn. Anh cũng kể rằng Tuyền có thói quen cắn yêu vào tay hoặc vai mỗi khi cảm thấy chồng không quan tâm đến mình.

Từ chàng trai khô khan đến người học cách yêu thương

Dù đôi lúc khiến vợ phật lòng vì quá tập trung vào công việc, Tín vẫn dành cho Tuyền những tình cảm chân thành. Tại chương trình, anh gửi đến vợ lời nhắn ngọt ngào, bày tỏ rằng cô đã giúp mình học cách yêu và thể hiện tình cảm với người bên cạnh.

Cô gái 27 tuổi mê đắm chàng IT vì “tỏa hào quang” dù chê anh xấu và già | Vợ chồng son- Ảnh 7.
Cô gái 27 tuổi mê đắm chàng IT vì “tỏa hào quang” dù chê anh xấu và già | Vợ chồng son- Ảnh 8.

Trọng Tín gửi lời nhắn ngọt ngào đến Thanh Tuyền, bày tỏ tình yêu và mong muốn cùng vợ xây dựng tổ ấm hạnh phúc

Từ một chàng trai có phần khô khan, Tín đang dần học cách quan tâm và sẻ chia nhiều hơn. Với cả hai, cuộc sống hôn nhân không chỉ là những khoảnh khắc lãng mạn mà còn là quá trình thích nghi với thói quen của nhau, cùng vun đắp một mái ấm.

Vợ chồng son phát sóng lúc 20g30 thứ Hai hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=9VM58sOFuns&t=1385s

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