Quán quen chuyện chất - 19g thứ Sáu (23/10) trên HTV7
"Quán quen chuyện chấtQuán quen chuyện chất" là cuộc trò chuyện của những khách mời quen thuộc với khán giả, xoay quanh nhiều vấn đề, nhiều hiện tượng đang diễn ra trong cuộc sống.
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Trong "Quán quen chuyện chất" kỳ này, MC Bá Tăng Minh Hiếu sẽ có cuộc trò chuyện thú vị với khách mời quanh chủ đề "Diễn, giỡn hay thật".
Quán quen chuyện chất - 19g thứ Sáu (23/10) trên HTV7
"Quán quen chuyện chấtQuán quen chuyện chất" là cuộc trò chuyện của những khách mời quen thuộc với khán giả, xoay quanh nhiều vấn đề, nhiều hiện tượng đang diễn ra trong cuộc sống.
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