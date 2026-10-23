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Quán quen chuyện chất - 19g thứ Sáu (23/10) trên HTV7

Show sắp tới
THIÊN BÌNH

Trong "Quán quen chuyện chất" kỳ này, MC Bá Tăng Minh Hiếu sẽ có cuộc trò chuyện thú vị với khách mời quanh chủ đề "Diễn, giỡn hay thật".

Quán quen chuyện chất - 19g thứ Sáu (23/10) trên HTV7 - Ảnh 1.
Quán quen chuyện chất - 19g thứ Sáu (23/10) trên HTV7 - Ảnh 2.

Quán quen chuyện chất - 19g thứ Sáu (23/10) trên HTV7

"Quán quen chuyện chấtQuán quen chuyện chất" là cuộc trò chuyện của những khách mời quen thuộc với khán giả, xoay quanh nhiều vấn đề, nhiều hiện tượng đang diễn ra trong cuộc sống.

"Quán quen chuyện chất" - 19g thứ Sáu hàng tuần trên kênh HTV7.

Danh sách tập

Gần gũi ẩm thực Việt - Lào | Quán ăn hạnh phúc

Gần gũi ẩm thực Việt - Lào | Quán ăn hạnh phúc

Show nổi bật 12:00 23/10/2026

"Quán ăn hạnh phúc" tập 42 đưa Nam Khánh và Kan Hy đến với những món ăn đặc trưng của Lào. Bộ đôi nhận định, ẩm thực Lào có nhiều nét gần gũi với ẩm thực Việt Nam.

Việt Nam đi là ghiền - 11g50 thứ Sáu (23/10) trên HTV7

Việt Nam đi là ghiền - 11g50 thứ Sáu (23/10) trên HTV7

Show sắp tới 09:00 23/10/2026

"Việt Nam đi là ghiền" - phát sóng lúc 11g50 hôm nay (23/10) trên kênh HTV7 - sẽ xoay quanh chủ đề "Chinh phục Thác Mơ".

Nhà thiết kế Trung Đinh kể chuyện di sản Việt qua tà áo dài và nghệ thuật lụa | Sắc màu Việt Nam

Nhà thiết kế Trung Đinh kể chuyện di sản Việt qua tà áo dài và nghệ thuật lụa | Sắc màu Việt Nam

Show nổi bật 13:05 22/10/2026

(HTV) - Kết hợp nghệ thuật vẽ tay trên lụa, kỹ thuật nhuộm loang ombre và cảm hứng từ làng nghề truyền thống, nhà thiết kế Trung Đinh đưa áo dài trở thành ngôn ngữ kể chuyện di sản, mở ra cách tiếp cận mới để quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Thương lượng chốn an cư không thành và cái kết “đèn không sáng” | Bạn muốn hẹn hò

Thương lượng chốn an cư không thành và cái kết “đèn không sáng” | Bạn muốn hẹn hò

Show nổi bật 12:03 22/10/2026

(HTV) - Văn Phẩm và Ngọc Thủy cởi mở chia sẻ về cuộc sống hôn nhân tại Bạn muốn hẹn hò, từ chuyện phân chia việc nhà đến nơi an cư sau kết hôn. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa tìm được sự kết nối đủ để tiến xa và cùng quyết định không bấm nút.

Nghệ nhân Năm Tuyền trăn trở bài toán phát triển áo dài truyền thống | Sắc màu Việt Nam

Nghệ nhân Năm Tuyền trăn trở bài toán phát triển áo dài truyền thống | Sắc màu Việt Nam

Show nổi bật 11:03 22/10/2026

(HTV) - Làm thế nào để áo dài vừa giữ được bản sắc văn hóa, vừa trở thành sản phẩm thời trang có giá trị kinh tế? Nghệ nhân Năm Tuyền chia sẻ những góc nhìn về thiết kế, chất liệu, giá thành và định hướng phát triển nghề may áo dài trong đời sống hiện đại.

Sao nhập ngũ 2026 - 21g thứ Năm (22/10) trên HTV7

Sao nhập ngũ 2026 - 21g thứ Năm (22/10) trên HTV7

Show sắp tới 11:00 22/10/2026

Tập 11 "Sao nhập ngũ" 2026 sẽ phát sóng lúc 21g hôm nay (22/10) trên kênh HTV7.

Ai đúng ai sai - 20g thứ Năm (22/10) trên HTV7

Ai đúng ai sai - 20g thứ Năm (22/10) trên HTV7

Show sắp tới 09:00 22/10/2026

"Ai đúng ai sai" mùa 2 tập 5 sẽ phát sóng lúc 20g hôm nay (22/10) trên HTV7. Chương trình kỳ này sẽ là lời giải cho chủ đề "Bù đắp sau sai lầm".

Đi mua đồ gọi bằng “chú”, bị “dụ” học nghề may rồi ở lại vì trời mưa | Vợ chồng son

Đi mua đồ gọi bằng “chú”, bị “dụ” học nghề may rồi ở lại vì trời mưa | Vợ chồng son

Show nổi bật 08:01 22/10/2026

(HTV) - Từ lần đầu đi mua áo vest và gọi người bán bằng “chú” đến chuyện học nghề may rồi bén duyên sau một đêm mưa, Trần Minh Phương và Huỳnh Thị Tươi mang đến câu chuyện tình yêu nhiều tình tiết bất ngờ trong Vợ chồng son.

Quán ăn hạnh phúc 2026: Gia Đình Lào

Quán ăn hạnh phúc 2026: Gia Đình Lào

Show nổi bật 17:00 21/10/2026

"Quán ăn hạnh phúc" tập 42 đưa khán giả đến quán ăn Gia Đình Lào. Qua câu chuyện ẩm thực, người xem có dịp khám phá nét văn hóa đặc trưng của đất nước Triệu Voi.

Nét văn hóa người Hoa ở Chợ Lớn | Việt Nam đi là ghiền

Nét văn hóa người Hoa ở Chợ Lớn | Việt Nam đi là ghiền

Show nổi bật 16:00 21/10/2026

"Việt Nam đi là ghiền" kỳ này đưa khán giả khám phá không gian văn hóa người Hoa ở Chợ Lớn. Qua những điểm dừng chân gần gũi, Hỷ Khí Dương Dương giới thiệu nét đẹp tín ngưỡng, ẩm thực và phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

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