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Chàng trai đi lính "nhém" tiền cho vợ, đi làm lương nộp hết cho ba mẹ vợ | Vợ chồng son

HOÀNG HẠNH
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(HTV) - Từ những khoản tiền dành dụm trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, đến việc giao lương cho bố mẹ vợ quản lý, Phạm Anh Thiên khiến khán giả chú ý bởi cách chăm lo cho gia đình. Câu chuyện của anh và chị Đặng Thị Hồng được chia sẻ trong tập 41 Vợ chồng son.

Từ đồng nghiệp đến tình yêu sau một lần té xe của vợ chồng son

Đến với Vợ chồng son, hai anh chị Đặng Thị Hồng và Phạm Anh Thiên cho biết quen nhau vào năm 2019, khi Hồng bắt đầu làm việc tại một công ty bất động sản nơi Thiên đã làm trước đó. Ban đầu, Hồng không mấy thiện cảm với chàng trai nói nhiều, trong khi Thiên cũng chưa có ý định tìm hiểu cô vì vừa trải qua chuyện tình cảm không vui.

Chàng trai đi lính "nhém" tiền cho vợ, đi làm lương nộp hết cho ba mẹ vợ | Vợ chồng son- Ảnh 1.

Hồng chia sẻ cô không có nhiều thiện cảm khi lần đầu gặp chồng

Mọi thứ dần thay đổi khi Hồng chủ động nhắn tin an ủi Thiên mỗi lần thấy anh đăng những dòng trạng thái buồn. Sự quan tâm ấy khiến chàng trai bắt đầu nảy sinh tình cảm với cô đồng nghiệp.

Chàng trai đi lính "nhém" tiền cho vợ, đi làm lương nộp hết cho ba mẹ vợ | Vợ chồng son- Ảnh 2.

Trước sự quan tâm an ủi của cô đồng nghiệp, Thiên bắt đầu nảy sinh tình cảm

Một kỷ niệm đáng nhớ xảy ra khi Hồng đi ăn cùng một đồng nghiệp nam rồi bị té xe. Biết chuyện, Thiên lo lắng, lập tức đến giúp đỡ, mua thuốc và đồ ăn cho cô. Sau đó, anh còn mang thuốc cùng bữa sáng đến phòng Hồng, nhưng bất ngờ gặp tình huống trớ trêu khi bố mẹ cô trở về nhà. Chuyện tình của cả hai vì thế có thêm một kỷ niệm vừa hồi hộp, vừa hài hước.

Chàng trai đi lính "nhém" tiền cho vợ, đi làm lương nộp hết cho ba mẹ vợ | Vợ chồng son- Ảnh 3.

Sau những lần quan tâm và tìm hiểu, Thiên mua hoa, son và đồ ăn để bày tỏ tình cảm với Hồng vào dịp 8/3. Từ đó, cả hai chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương

Vợ chồng son: Đi nghĩa vụ khi vợ vừa mang thai con thứ hai

Sau khoảng một năm bên nhau, Hồng và Thiên tiến tới hôn nhân. Trong cuộc sống gia đình, cả hai trải qua những giai đoạn khó khăn nhưng vẫn cùng nhau vun vén tổ ấm.

Năm 2023, Thiên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự chỉ khoảng một đến hai ngày sau khi hai vợ chồng biết tin Hồng mang thai con thứ hai. Xa nhà trong thời điểm vợ mang thai, anh không tránh khỏi lo lắng cho vợ và các con.

Chàng trai đi lính "nhém" tiền cho vợ, đi làm lương nộp hết cho ba mẹ vợ | Vợ chồng son- Ảnh 4.
Chàng trai đi lính "nhém" tiền cho vợ, đi làm lương nộp hết cho ba mẹ vợ | Vợ chồng son- Ảnh 5.

Anh Thiên chia sẻ anh luôn nghĩ cho vợ con, dành dụm tiền trong thời gian nhập ngũ để chăm lo cho gia đình

Trong thời gian tại ngũ, Thiên dành dụm tiền để gửi về cho vợ. Sau ba tháng huấn luyện tân binh, anh mang số tiền tiết kiệm được đưa cho Hồng. Đến đợt nghỉ phép ba ngày sau khi vợ sinh con, Thiên còn mua tặng vợ đôi bông tai và mua cho con trai một chiếc lắc vàng 5 chỉ.

Những món quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm của người chồng, người cha trong giai đoạn gia đình có thêm thành viên mới.

Lương đưa bố mẹ vợ giữ, vợ chồng vẫn có chuyện phải điều chỉnh

Hiện tại, Hồng làm giáo viên mầm non, còn Thiên làm việc tại một nhà máy thực phẩm ở Thủ Dầu Một, Bình Dương. Hai vợ chồng đã có hai con và đang sống cùng bố mẹ Hồng. Vì vậy, tiền lương của Thiên được giao cho bố mẹ vợ quản lý, cùng nhau tính toán chi tiêu trong gia đình.

Chàng trai đi lính "nhém" tiền cho vợ, đi làm lương nộp hết cho ba mẹ vợ | Vợ chồng son- Ảnh 6.

Sau 6 năm hôn nhân, Hồng và Thiên tiếp tục vun vén tổ ấm, cùng chăm lo cho hai con và chia sẻ trách nhiệm trong gia đình

Bên cạnh những điểm đáng quý, cuộc sống chung cũng có những điều khiến cả hai chưa hài lòng về nhau. Hồng cho biết chồng khá bừa bộn và đôi khi mải mê sử dụng điện thoại. Trong khi đó, Thiên cũng có lúc cảm thấy vợ nhắc nhở quá nhiều.

Những khác biệt ấy là câu chuyện quen thuộc trong đời sống hôn nhân, nhất là khi hai người vừa chăm sóc con nhỏ vừa lo toan công việc. Qua những chia sẻ tại chương trình, cả Hồng và Thiên có cơ hội nhìn lại thói quen của bản thân, từ đó tìm cách thấu hiểu và chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn.

Vợ chồng son phát sóng lúc 20g30 thứ Hai hằng tuần trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=9VM58sOFuns&t=1385s

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