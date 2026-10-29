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Kan Hy mê mẩn món ngon thuần Việt | Quán ăn hạnh phúc

THIÊN BÌNH
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"Quán ăn hạnh phúc" tập 43 đưa Nam Khánh và Kan Hy đến với thực đơn thuần Việt hấp dẫn tại 4K Station - Trạm dừng tuổi trẻ. Từ cơm cháy khô cá dứa đến lẩu hải sản cua đồng, mỗi món ăn đều mang hương vị riêng.

Quán ăn hạnh phúc: Ba món khai vị mang hương vị quê nhà

"Quán ăn hạnh phúc" tập 43 mở đầu hành trình ẩm thực bằng loạt món khai vị hấp dẫn. Đầu tiên là cơm cháy khô cá dứa với phần cơm giòn rụm. 

Kan Hy mê mẩn món ngon thuần Việt | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 1.
Kan Hy mê mẩn món ngon thuần Việt | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 2.

Cơm cháy khô cá dứa với phần cơm giòn rụm

Món ăn kết hợp cùng cá dứa béo thơm và mỡ hành. Nam Khánh và Kan Hy ấn tượng với phần thịt cá dày, mọng nước. Đặc biệt, hạt mè rang giúp món ăn thêm dậy mùi.

Kan Hy mê mẩn món ngon thuần Việt | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 3.
Kan Hy mê mẩn món ngon thuần Việt | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 4.

Tép rong xào khế ăn cùng bánh đa nướng

Tiếp đến là tép rong xào khế ăn cùng bánh đa nướng. Vị ngọt của tép hòa quyện với vị chua thanh của khế và hương thơm lá chanh. Vì vậy, Nam Khánh cảm nhận món xào này tươi mát như một đĩa gỏi.

Đáng chú ý, Kan Hy còn gợi ý kết hợp tép rong xào khế với cơm cháy. Cách thưởng thức mới lạ khiến Nam Khánh thích thú, ví món ăn như đang nhảy múa trong khoang miệng".

Kan Hy mê mẩn món ngon thuần Việt | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 5.
Kan Hy mê mẩn món ngon thuần Việt | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 6.

Độc đáo chả đùm trứng muối

Món khai vị tiếp theo là chả đùm trứng muối. Là người con Hà Nội, Kan Hy cho biết anh chưa có nhiều cơ hội thưởng thức món ăn này. Trong khi đó, Nam Khánh lại nhớ đến món chả đùm bà nội từng nấu thuở nhỏ.

Phiên bản tại 4K Station có phần nhân thịt xay, gan và lớp mỡ chài béo ngậy. Đặc biệt, món ăn được dùng cùng nước súp ngọt thanh. Nam Khánh đánh giá cao cách nêm nếm giữ được hương vị quen thuộc.

Quán ăn hạnh phúc: Hai món chính hấp dẫn tại 4K Station

Sau các món khai vị, hai nhân vật trải nghiệm tiếp tục thưởng thức những món được yêu thích tại nhà hàng. 

Giò heo muối chiên giòn gây ấn tượng với lớp da giòn rụm, phần thịt bên trong mềm ngọt. Bên cạnh đó, gia vị ngũ vị hương tạo mùi thơm đặc trưng. Dưa cải chua nhẹ cũng giúp cân bằng vị béo của món ăn.

Kan Hy mê mẩn món ngon thuần Việt | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 7.
Kan Hy mê mẩn món ngon thuần Việt | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 8.
Kan Hy mê mẩn món ngon thuần Việt | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 9.
Kan Hy mê mẩn món ngon thuần Việt | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 10.
Kan Hy mê mẩn món ngon thuần Việt | Quán ăn hạnh phúc - Ảnh 11.

Giò heo muối chiên giòn và lẩu hải sản cua đồng chinh phục Nam Khánh, Kan Hy

Khép lại bữa tiệc là lẩu hải sản cua đồng với tôm, nghêu, riêu cua, mực và rau củ. Nước dùng đậm đà kết hợp cùng các nguyên liệu tươi ngon tạo nên món ăn ấm bụng. Qua hành trình này, Nam Khánh và Kan Hy có dịp khám phá những món ăn thuần Việt gần gũi nhưng đa dạng hương vị.

"Quán ăn hạnh phúc" - 19g thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.

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