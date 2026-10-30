Âm nhạc truyền thống - Linh hồn của nghệ thuật múa rối nước | Sắc màu Việt Nam

Âm nhạc thổi hồn vào những con rối gỗ

Trong nghệ thuật múa rối nước, bên cạnh chuyển động của những con rối trên mặt nước, âm nhạc là yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn cho mỗi màn diễn. Những làn điệu chèo, dân ca quan họ cùng tiếng trống và các nhạc cụ truyền thống góp phần dẫn dắt câu chuyện, tạo không khí và khơi gợi cảm xúc nơi khán giả.

Âm nhạc truyền thống góp phần tạo nên sức sống và bản sắc riêng cho nghệ thuật múa rối nước Việt Nam

Một câu hát ngân dài có thể mang đến cảm giác nhẹ nhàng, sâu lắng, nhịp trống dồn dập tạo sự háo hức, đẩy tiết mục lên cao trào. Những câu hát vui nhộn còn góp phần tạo tiếng cười, làm cho không gian thủy đình thêm sinh động.

Những làn điệu và nhịp điệu dân gian hòa quyện cùng chuyển động của con rối, tạo nên sức hấp dẫn cho mỗi màn trình diễn

Nếu con rối kể chuyện bằng chuyển động thì âm nhạc kể chuyện bằng cảm xúc. Bởi nhân vật không thể biểu đạt tâm trạng qua lời nói hay nét mặt như diễn viên sân khấu, âm nhạc trở thành phương tiện giúp khán giả cảm nhận tính cách và diễn biến của từng màn trò.

Sự hòa quyện giữa âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn

Chia sẻ trong chương trình, nghệ sĩ Đức Quang, quản lý Ban nhạc tại Nhà hát múa rối nước Rồng Vàng, cho biết người chơi nhạc không đơn thuần biểu diễn, mà còn phối hợp với nghệ sĩ điều khiển rối để truyền tải cảm xúc đến khán giả.

Nghệ sĩ Đức Quang cho biết, do đặc thù của múa rối nước, ban nhạc cần quan sát chuyển động của con rối, nắm bắt diễn biến câu chuyện và phối hợp nhịp nhàng với người điều khiển. Sự ăn ý giữa âm nhạc, lời thoại và động tác góp phần tạo nên một tiết mục hoàn chỉnh

Bên cạnh đó, những làn điệu truyền thống còn mang đến cho khán giả cơ hội tiếp cận các loại hình nghệ thuật dân gian. Qua cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Đức Quang, chương trình gợi mở những nét đặc trưng của chèo và dân ca quan họ, đồng thời cho thấy giá trị của âm nhạc trong việc tái hiện đời sống văn hóa Việt Nam.

Sự kết hợp giữa giọng hát, lời thoại và nhạc cụ như đàn tranh, trống góp phần làm cho những tiết mục múa rối nước thêm sinh động

Giữ gìn bản sắc, tiếp nối giá trị truyền thống

Theo nghệ sĩ Đức Quang, nghệ thuật truyền thống cần có sự sáng tạo để phù hợp hơn với thị hiếu đương đại, đặc biệt là khán giả trẻ. Tuy nhiên, quá trình đổi mới phải dựa trên nền tảng hiểu biết và tôn trọng những giá trị cốt lõi. Ông ví nghệ thuật truyền thống như một cây cổ thụ, có thể phát triển thêm những cành mới nhưng vẫn phải giữ vững gốc rễ.

Đổi mới nghệ thuật truyền thống cần bắt đầu từ sự am hiểu và tôn trọng những giá trị cốt lõi, để vừa thích ứng với khán giả trẻ vừa giữ gìn bản sắc vốn có

Bảo tồn nghệ thuật truyền thống cần sự tiếp nối giữa các thế hệ, khuyến khích người trẻ trải nghiệm và lan tỏa di sản bằng những hình thức phù hợp với thời đại.

Bảo tồn nghệ thuật truyền thống cần sự tiếp nối giữa các thế hệ, khuyến khích người trẻ trải nghiệm và lan tỏa di sản bằng những hình thức phù hợp với thời đại

Qua câu chuyện về âm nhạc trong múa rối nước, Sắc màu Việt Nam tôn vinh những nghệ sĩ đang bền bỉ gìn giữ di sản, đồng thời khơi gợi tình yêu văn hóa truyền thống trong cộng đồng. Khi âm nhạc tiếp tục được lắng nghe và những giá trị dân gian được trao truyền, nghệ thuật múa rối nước sẽ có thêm cơ hội phát huy sức sống trong đời sống hiện đại.

Sắc màu Việt Nam phát sóng lúc 12g45 thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Kính mời quý khán giả đón xem tại link: https://www.youtube.com/watch?v=3lGMkWzMPAw&t=206s