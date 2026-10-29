Quán ăn hạnh phúc 2026 - Tập 43: 4K Station

Không gian bên trong 4K Station

Quán ăn hạnh phúc khám phá sức hút của 4K Station

Trong "Quán ăn hạnh phúc" tập 43, Nam Khánh và Kan Hy ghé thăm 4K Station – Trạm dừng tuổi trẻ. Quán gây chú ý nhờ không gian hai tầng linh hoạt. Tầng trệt sôi động, phù hợp cho những buổi tụ họp. Trong khi đó, tầng trên có phòng riêng với máy lạnh, thích hợp cho tiệc sinh nhật hoặc gặp gỡ thân mật.

Trò chuyện cùng anh Hiếu, quản lý nhà hàng, hai nhân vật trải nghiệm bất ngờ khi biết quán đã hoạt động 14 năm. Theo chia sẻ của quản lý, bí quyết giữ chân khách nằm ở thực đơn thuần Việt. Những hương vị gần gũi, quen thuộc chính là điểm nhấn của 4K Station.

Một số món ăn đặc sắc tại 4K Station

Quán ăn hạnh phúc thưởng thức loạt món ngon dân dã

"Quán ăn hạnh phúc" hứa hẹn sẽ đưa thực khách đến thưởng thức món ngon từ những nhà hàng sang trọng đến các hàng quán bình dân trên khắp TP. Hồ Chí Minh, qua đó giúp khán giả hiểu hơn về ẩm thực, từ nguyên liệu đến cách chế biến cũng như câu chuyện của những người làm nghề, các chủ kinh doanh ẩm thực của thành phố.

Mở đầu bữa tiệc ẩm thực là món cơm cháy khô cá dứa. Lớp cơm giòn rụm kết hợp với cá dứa béo thơm và mỡ hành.

Tiếp đó, tép rong xào khế mang đến trải nghiệm mới lạ. Vị ngọt của tép hòa quyện cùng vị chua thanh của khế và hương lá chanh.

Món chả đùm trứng muối cũng gợi nhiều cảm xúc. Đến món chính, giò heo muối chiên giòn chinh phục hai thực khách bằng lớp vỏ giòn và phần thịt mềm ngọt.

Chuyến ghé thăm mang đến cho Nam Khánh và Kan Hy nhiều trải nghiệm ẩm thực thú vị. Qua đó, chương trình giới thiệu sức hút của những món ăn thuần Việt được chăm chút từ hương vị đến cách trình bày.

"Quán ăn hạnh phúc" - 19g thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.