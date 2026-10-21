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Bông lúa vàng 2026 công bố 12 thí sinh vào vòng Trổ đòng

THIÊN BÌNH
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"Bông lúa vàng" 2026 đã tìm ra 12 gương mặt xuất sắc bước tiếp vào vòng Trổ đòng. Đây là kết quả sau hành trình tranh tài từ vòng Gieo hạt đến Mạ non. Cuộc thi ghi dấu ấn với nhiều phần thi giàu cảm xúc.

Bông lúa vàng 2026 công bố 12 thí sinh vào vòng Trổ đòng - Ảnh 1.
Bông lúa vàng 2026 công bố 12 thí sinh vào vòng Trổ đòng - Ảnh 2.
Bông lúa vàng 2026 công bố 12 thí sinh vào vòng Trổ đòng - Ảnh 3.
Bông lúa vàng 2026 công bố 12 thí sinh vào vòng Trổ đòng - Ảnh 4.

Top 12 "Bông lúa vàng" 2026 lộ diện (Ảnh: FB Bông lúa vàng)

Bông lúa vàng xác định top 12 vào vòng Trổ đòng

"Bông lúa vàng" 2026 chính thức khép lại vòng Mạ non sau bốn tập tranh tài. Ban tổ chức cuộc thi vừa công bố danh sách 12 thí sinh giành quyền đi tiếp.

Các gương mặt được gọi tên gồm: Trần Thị Mỹ Lệ, Ngô Thị Thủy, Trần Trí Khang, Nguyễn Hoài Phong, Trần Văn Vàng và Nguyễn Trung Hậu. Danh sách còn có Nguyễn Thị Cua, Huỳnh Văn Khánh, Huỳnh Văn Út, Đặng Hồng Trúc, Phan Thị Thúy Huỳnh và Nguyễn Thị Ngọc Như.

Trước đó, vòng Mạ non quy tụ 24 thí sinh với 12 tiết mục. Các thí sinh lần lượt thể hiện những trích đoạn cải lương. Qua đó, họ hóa thân vào các nhân vật thuộc nhiều bối cảnh khác nhau. Mỗi phần thi là cơ hội thể hiện giọng ca, kỹ năng diễn xuất và bản lĩnh sân khấu.

Đặc biệt, hình thức thi theo cặp đòi hỏi thí sinh phối hợp ăn ý. Bên cạnh kỹ thuật ca, mỗi người còn phải biết lắng nghe bạn diễn. Họ cũng cần xử lý tình huống linh hoạt trên sân khấu. Vì vậy, vòng thi không chỉ thử thách năng lực cá nhân mà còn đề cao sự hòa hợp trong từng tiết mục.

"Bông lúa vàng" 2026 đã đi qua vòng Gieo hạt và Mạ non

Bông lúa vàng tiếp tục lan tỏa nghệ thuật cải lương

Bước vào vòng Trổ đòng, 12 thí sinh sẽ tiếp tục chinh phục khán giả và hội đồng nghệ thuật. Đây cũng là cơ hội để mỗi giọng ca khẳng định dấu ấn riêng. Đồng thời, các thí sinh có thể hoàn thiện kỹ năng biểu diễn.

Bông lúa vàng 2026 công bố 12 thí sinh vào vòng Trổ đòng - Ảnh 5.

Top 12 "Bông lúa vàng" sẽ tiếp tục tranh tài ở vòng Trổ đòng

Trải qua hơn ba thập niên, "Bông lúa vàng" đã trở thành sân chơi dành cho người yêu đờn ca tài tử, vọng cổ và cải lương. Không chỉ tìm kiếm giọng ca triển vọng, cuộc thi còn góp phần gìn giữ âm nhạc truyền thống Nam bộ.

Với 12 gương mặt tiếp tục tranh tài, vòng Trổ đòng hứa hẹn mang đến những màn trình diễn mới. Qua đó, khán giả có thêm cơ hội đồng hành cùng các tài năng trên hành trình theo đuổi nghệ thuật cải lương.

"Bông lúa vàng" - 14g thứ Bảy hàng tuần trên HTV1 và sóng AM 610KHz.

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