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Polyp có nguy cơ thành ung thư? | HTV Chiến thắng ung thư

THIÊN BÌNH
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"HTV Chiến thắng ung thư" giúp khán giả hiểu rõ về polyp, những dấu hiệu cần lưu ý và nguy cơ tiến triển thành ung thư.

"HTV Chiến thắng ung thư" kỳ này có sự đồng hành tư vấn của Tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa Ung thư Lê Thị Huỳnh Trang.

HTV Chiến thắng ung thư: Polyp có nguy hiểm không?

"HTV Chiến thắng ung thư" kỳ này đưa ra lời giải đáp cho câu hỏi: Polyp là gì và có đáng lo ngại không? Theo bác sĩ Lê Thị Huỳnh Trang, polyp là tình trạng mô phát triển nhô lên khỏi bề mặt niêm mạc. Polyp có thể xuất hiện tại nhiều cơ quan, trong đó có dạ dày, đại tràng, túi mật và tử cung.

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Chương trình kỳ này giúp khán giả hiểu rõ hơn về polyp

Đáng chú ý, phần lớn polyp không gây triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi nội soi hoặc kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên, không phải polyp nào cũng vô hại. Một số loại có thể tiến triển thành ung thư theo thời gian.

HTV Chiến thắng ung thư: Nhận biết polyp có nguy cơ tiến triển thành ung thư

Theo chia sẻ của bác sĩ Lê Thị Huỳnh Trang, polyp đại trực tràng có nhiều loại với mức độ nguy cơ khác nhau. Trong đó, polyp tuyến (adenoma) và một số tổn thương răng cưa có khả năng tiến triển thành ung thư. Nguy cơ còn phụ thuộc vào kích thước, số lượng và đặc điểm tế bào của polyp.

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Bác sĩ Huỳnh Trang chia sẻ về nguyên nhân khiến cơ thể sinh ra polyp

Đặc biệt, polyp thường không gây biểu hiện rõ rệt ở giai đoạn đầu. Khi phát triển lớn, polyp đại trực tràng có thể gây chảy máu, thay đổi thói quen đại tiện hoặc đau bụng. Ngoài ra, người bệnh cần chú ý khi đi ngoài ra máu hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Những dấu hiệu này cần được thăm khám vì có thể liên quan đến nhiều bệnh lý khác nhau.

HTV Chiến thắng ung thư: Xử lý polyp thế nào để phòng ngừa ung thư?

Khi phát hiện polyp, người bệnh không nên quá lo lắng hoặc tự kết luận mình mắc ung thư. Thay vào đó, bác sĩ sẽ căn cứ vào vị trí, kích thước và đặc điểm tổn thương để đưa ra hướng xử trí.

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Chương trình giúp khán giả nhận diện các loại polyp và hình dung cụ thể hơn các cách xử lý

Đối với polyp đại trực tràng, bác sĩ có thể cắt bỏ ngay trong quá trình nội soi. Sau đó, mẫu mô được gửi xét nghiệm để xác định bản chất tổn thương và đánh giá nguy cơ. Tùy kết quả, người bệnh có thể cần nội soi kiểm tra định kỳ.

Thông qua tư vấn của Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa Ung thư Lê Thị Huỳnh Trang, "HTV Chiến thắng ung thư" giúp khán giả hiểu đúng về polyp. Qua đó, chương trình khuyến khích mọi người chủ động thăm khám và tuân thủ hướng dẫn y tế. Phát hiện sớm, đánh giá đúng nguy cơ và theo dõi phù hợp là những bước quan trọng trong phòng ngừa ung thư.

HTV Chiến thắng ung thư

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