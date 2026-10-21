CƠ QUAN BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TV LIVE RADIO LIVE GIỚI THIỆU HTV

Bạn hãy chọn Profile tiện dụng

0
Show nổi bật

Nét văn hóa người Hoa ở Chợ Lớn | Việt Nam đi là ghiền

THIÊN BÌNH
Theo dõi HTV trên Google News

"Việt Nam đi là ghiền" kỳ này đưa khán giả khám phá không gian văn hóa người Hoa ở Chợ Lớn. Qua những điểm dừng chân gần gũi, Hỷ Khí Dương Dương giới thiệu nét đẹp tín ngưỡng, ẩm thực và phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Việt Nam đi là ghiền: Khám phá hội quán Hà Chương

"Việt Nam đi là ghiền" kỳ này bắt đầu hành trình tại Hội quán Hà Chương, theo đề xuất của đông đảo người Hoa ở khu vực Chợ Lớn. Đây là không gian sinh hoạt cộng đồng của người Hoa gốc Phúc Kiến. Đồng thời, hội quán còn gắn liền với đời sống tín ngưỡng của cộng đồng.

Theo các tư liệu văn hóa, hội quán Hà Chương được xây dựng từ đầu thế kỷ XIX. Công trình lưu giữ những dấu ấn kiến trúc truyền thống của người Hoa. Vì vậy, nơi đây không chỉ có giá trị tín ngưỡng mà còn góp phần phản ánh lịch sử hình thành cộng đồng người Hoa tại TP. Hồ Chí Minh.

Nét văn hóa người Hoa ở Chợ Lớn | Việt Nam đi là ghiền - Ảnh 1.
Nét văn hóa người Hoa ở Chợ Lớn | Việt Nam đi là ghiền - Ảnh 2.
Nét văn hóa người Hoa ở Chợ Lớn | Việt Nam đi là ghiền - Ảnh 3.
Nét văn hóa người Hoa ở Chợ Lớn | Việt Nam đi là ghiền - Ảnh 4.
Nét văn hóa người Hoa ở Chợ Lớn | Việt Nam đi là ghiền - Ảnh 5.

Hỷ Khí Dương Dương ghé tiệm sâm Hữu Duyên

Ngay bên cạnh hội quán, Hỷ Khí Dương Dương ghé tiệm sâm Hữu Duyên. Đây là xe nước sâm gia truyền được nhiều thế hệ người dân địa phương biết đến. Đặc biệt, tiệm không có thực đơn cố định. Khách quen chỉ cần gọi món theo thói quen và sở thích. Do chủ quán đã cao tuổi, việc mua bán tại đây vẫn sử dụng tiền mặt.

Việt Nam đi là ghiền: Tìm hiểu phong tục tín ngưỡng người Hoa

Tại khu vực trước hội quán, tấm biển ghi "Miếu Thiên Hậu Thánh Mẫu" thu hút sự chú ý của Hỷ Khí Dương Dương. Cô chia sẻ ký ức tuổi thơ về lời dạy của mẹ khi đi lễ miếu. Theo đó, khách đến nơi thờ tự nên chuẩn bị lễ vật, tương tự việc đến thăm nhà người khác.

Nét văn hóa người Hoa ở Chợ Lớn | Việt Nam đi là ghiền - Ảnh 6.
Nét văn hóa người Hoa ở Chợ Lớn | Việt Nam đi là ghiền - Ảnh 7.
Nét văn hóa người Hoa ở Chợ Lớn | Việt Nam đi là ghiền - Ảnh 8.
Nét văn hóa người Hoa ở Chợ Lớn | Việt Nam đi là ghiền - Ảnh 9.
Nét văn hóa người Hoa ở Chợ Lớn | Việt Nam đi là ghiền - Ảnh 10.

Cùng Hỷ Khí Dương Dương khám phá văn hóa tín ngưỡng của người Hoa gốc Phúc Kiến

Vì vậy, Dương Dương chuẩn bị ba cây nhang lớn, một cặp đèn cầy và một chai dầu ăn. Theo chia sẻ trong chương trình, tục châm dầu mang ý nghĩa cầu mong cha mẹ trường thọ, bình an và hạnh phúc.

Cuối cùng, chương trình đưa khán giả đến một tiệm cơm chiên của người Hoa. Qua những điểm dừng chân này, chương trình mở ra góc nhìn gần gũi về đời sống văn hóa Chợ Lớn. Từ món ăn quen thuộc đến phong tục tín ngưỡng, mỗi câu chuyện đều góp phần tạo nên bản sắc riêng của cộng đồng người Hoa giữa lòng thành phố.

Việt Nam đi là ghiền - 11g50 thứ Tư đến thứ Bảy trên kênh HTV7.

Tin liên quan

Việt Nam đi là ghiền - 11g50 thứ Sáu (16/10) trên HTV7

Việt Nam đi là ghiền - 11g50 thứ Sáu (16/10) trên HTV7

"Việt Nam đi là ghiền" - phát sóng lúc 11g50 hôm nay (16/10) trên kênh HTV7 - sẽ xoay quanh chủ đề "Về Thanh Nham tìm chốn bình yên giữa miền di sản".

Việt Nam đi là ghiền - 11g50 ngày 9/10 trên HTV7

Việt Nam đi là ghiền - 11g50 ngày 9/10 trên HTV7

"Việt Nam đi là ghiền" - phát sóng lúc 11g50 hôm nay (9/10) trên kênh HTV7 - sẽ xoay quanh chủ đề "Đậm đà phong vị Cao Lan giữa đại ngàn Tuyên Quang".

Ý kiến của bạn
Bình luận

Có thể bạn sẽ thích

Argentina: "Hồi sinh" khủng long từ vật liệu bỏ đi

Thế giới 21:34 20/10/2026

(HTV) - Tại Argentina, những con khủng long tuyệt chủng đang được "hồi sinh" từ những thùng bìa các-tông, trong dự án mang tên PaleoCartón.

NewZgraphic: Toàn cảnh biểu tình tại Pháp: Nguyên nhân, diễn biến và thiệt hại

NewZgraphic: Toàn cảnh biểu tình tại Pháp: Nguyên nhân, diễn biến và thiệt hại

Thế giới 20:25 20/10/2026

(HTV) - Làn sóng biểu tình tại Pháp lan rộng trong tháng 10/2026, thu hút hàng trăm nghìn người xuống đường phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và dịch vụ công xuống cấp. Những vụ đụng độ, phá hoại khiến chính phủ phải tăng cường các biện pháp an ninh.

Dự báo thời tiết ngày 21/10/2026 | TP. Hồ Chí Minh chiều và tối có mưa rào và dông rải rác

Đời sống 21:16 20/10/2026

(HTV) - Theo dự báo thời tiết của Trung tâm KTTV quốc gia, từ đêm 20/10 và ngày 21/10, TP. Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hôm nay, hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Hôm nay, hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn

Thời sự 05:00 21/10/2026

(HTV) - Sáng 21/10/2026, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức hợp long nhịp chính, kết nối khu vực Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của công trình có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Xem thêm