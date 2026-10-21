Nét văn hóa người Hoa ở Chợ Lớn | Việt Nam đi là ghiền

Việt Nam đi là ghiền: Khám phá hội quán Hà Chương

"Việt Nam đi là ghiền" kỳ này bắt đầu hành trình tại Hội quán Hà Chương, theo đề xuất của đông đảo người Hoa ở khu vực Chợ Lớn. Đây là không gian sinh hoạt cộng đồng của người Hoa gốc Phúc Kiến. Đồng thời, hội quán còn gắn liền với đời sống tín ngưỡng của cộng đồng.

Theo các tư liệu văn hóa, hội quán Hà Chương được xây dựng từ đầu thế kỷ XIX. Công trình lưu giữ những dấu ấn kiến trúc truyền thống của người Hoa. Vì vậy, nơi đây không chỉ có giá trị tín ngưỡng mà còn góp phần phản ánh lịch sử hình thành cộng đồng người Hoa tại TP. Hồ Chí Minh.

Hỷ Khí Dương Dương ghé tiệm sâm Hữu Duyên

Ngay bên cạnh hội quán, Hỷ Khí Dương Dương ghé tiệm sâm Hữu Duyên. Đây là xe nước sâm gia truyền được nhiều thế hệ người dân địa phương biết đến. Đặc biệt, tiệm không có thực đơn cố định. Khách quen chỉ cần gọi món theo thói quen và sở thích. Do chủ quán đã cao tuổi, việc mua bán tại đây vẫn sử dụng tiền mặt.

Việt Nam đi là ghiền: Tìm hiểu phong tục tín ngưỡng người Hoa

Tại khu vực trước hội quán, tấm biển ghi "Miếu Thiên Hậu Thánh Mẫu" thu hút sự chú ý của Hỷ Khí Dương Dương. Cô chia sẻ ký ức tuổi thơ về lời dạy của mẹ khi đi lễ miếu. Theo đó, khách đến nơi thờ tự nên chuẩn bị lễ vật, tương tự việc đến thăm nhà người khác.

Cùng Hỷ Khí Dương Dương khám phá văn hóa tín ngưỡng của người Hoa gốc Phúc Kiến

Vì vậy, Dương Dương chuẩn bị ba cây nhang lớn, một cặp đèn cầy và một chai dầu ăn. Theo chia sẻ trong chương trình, tục châm dầu mang ý nghĩa cầu mong cha mẹ trường thọ, bình an và hạnh phúc.

Cuối cùng, chương trình đưa khán giả đến một tiệm cơm chiên của người Hoa. Qua những điểm dừng chân này, chương trình mở ra góc nhìn gần gũi về đời sống văn hóa Chợ Lớn. Từ món ăn quen thuộc đến phong tục tín ngưỡng, mỗi câu chuyện đều góp phần tạo nên bản sắc riêng của cộng đồng người Hoa giữa lòng thành phố.

Việt Nam đi là ghiền - 11g50 thứ Tư đến thứ Bảy trên kênh HTV7.