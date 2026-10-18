Quán ăn hạnh phúc 2026 - Tập 41: Huy Ký

Quán ăn hạnh phúc khám phá bí quyết lẩu tam tinh

Trong "Quán ăn hạnh phúc" tập 41, Nam Khánh đưa Kan Hy đến Huy Ký, quán ăn nằm sâu trong hẻm và gắn bó với gia đình anh. Nơi đây nổi tiếng với món lẩu tam tinh có hương vị gia truyền suốt 50 năm.

Theo chị Thủy, chủ quán, tên gọi "tam tinh" bắt nguồn từ ba nguyên liệu chính: cá viên, chả giò và tàu hũ. Đáng chú ý, các nguyên liệu đều do quán tự chế biến. Thực khách còn có thể gọi thêm giò heo hoặc hải sản để biến tấu thành lẩu "4 sao", "5 sao".

Huy Ký phục vụ hai loại nước lẩu. Nước trắng có vị ngọt thanh, trong khi nước đỏ đậm đà hơn nhờ giò heo và chao. Qua nhiều năm, quán thu hút nhiều thế hệ thực khách, kể cả kiều bào trở về từ nước ngoài.

Quán ăn hạnh phúc thưởng thức món ngon nhà làm

Trước món chính, Nam Khánh và Kan Hy trải nghiệm nhiều món khai vị. Món xương xào gây ấn tượng với thịt mềm, thấm gia vị, quyện mùi hành phi. Trong khi đó, chả giò kiểu người Hẹ có phần nhân thịt và mỡ heo thái nhỏ, ăn kèm nước chấm chua ngọt thơm gừng.

Tất cả các món ăn tại Huy Ký đều là sản phẩm do nhà làm

Đặc biệt, cá viên chiên tự làm khiến Kan Hy bất ngờ bởi độ dai và vị ngọt thơm. Anh hào hứng nhận xét đây có thể là món cá viên ngon nhất mình từng thưởng thức.

Nồi lẩu tam tinh còn có giò heo, hoành thánh cá, đậu hũ nhồi thịt, tàu hũ ky, thịt, cá, tôm, rau và nấm. Nước dùng trong, ngọt thanh nhờ được hầm xương lâu. Các loại topping dùng cùng chao và sa tế nhà làm càng tăng hương vị.

"Quán ăn hạnh phúc" phát sóng lúc 19g thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.

Chương trình "Quán ăn hạnh phúc" đưa thực khách khám phá nhiều món ngon tại TP. Hồ Chí Minh. Điểm đến trải dài từ nhà hàng sang trọng đến các hàng quán bình dân. Qua đó, khán giả hiểu hơn về bức tranh ẩm thực và đời sống văn hóa phong phú tại TP.