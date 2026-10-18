11 tác nhân gia tăng nguy cơ ung thư | HTV Chiến thắng ung thư

HTV Chiến thắng ung thư: Những tác nhân nhiễm trùng cần lưu ý

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Theo HTV Chiến thắng ung thư kỳ này, danh sách 11 tác nhân gồm một loại vi khuẩn, bảy loại virus và ba nhóm ký sinh trùng. Trong đó, HPV, virus viêm gan B, C và vi khuẩn HP là những tác nhân đáng chú ý.

Tuy nhiên, nhiễm các tác nhân này không đồng nghĩa chắc chắn mắc ung thư.

Một số tác nhân có thể gây viêm mạn tính hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến tế bào. Qua thời gian, những thay đổi này có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

11 tác nhân gia tăng nguy cơ ung thư

Bác sĩ CKII Chuyên khoa Ung bướu Nguyễn Hữu Hòa

Trong "HTV Chiến thắng ung thư", bác sĩ CKII Chuyên khoa Ung bướu Nguyễn Hữu Hòa đã giải đáp cơ chế nhiễm trùng làm tăng nguy cơ ung thư. Đồng thời, bác sĩ đề cập những tác nhân đáng chú ý tại Việt Nam và cách phòng ngừa.

HTV Chiến thắng ung thư: HPV, viêm gan B, C và vi khuẩn HP

Trước hết, virus HPV có nguy cơ cao liên quan đến ung thư cổ tử cung. Ngoài ra, một số trường hợp nhiễm HPV kéo dài còn liên quan đến ung thư hậu môn, âm hộ, âm đạo, dương vật và vùng hầu họng. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp nhiễm HPV được cơ thể tự kiểm soát.

Những tác nhân phổ biến tại Việt Nam có thể gây ung thư

Bên cạnh đó, virus viêm gan B (HBV) và viêm gan C (HCV) có thể gây viêm gan mạn tính, làm tăng nguy cơ ung thư gan. Vì vậy, xét nghiệm, theo dõi và điều trị theo hướng dẫn y tế có vai trò quan trọng.

Một tác nhân khác là vi khuẩn Helicobacter pylori (HP). Khi nhiễm kéo dài, vi khuẩn này có thể gây viêm dạ dày và làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Tuy nhiên, điều trị tiệt trừ HP theo chỉ định có thể giúp giảm nguy cơ.

HTV Chiến thắng ung thư: Chủ động phòng ngừa từ sớm

Việc chủ động phòng ngừa, phát hiện và điều trị phù hợp có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh

Theo các khuyến nghị y tế, người dân có thể giảm một số nguy cơ bằng những biện pháp phù hợp. Cụ thể, vắc-xin HPV và viêm gan B giúp phòng ngừa các bệnh nhiễm trùng tương ứng. Ngoài ra, người có nguy cơ nên trao đổi với bác sĩ về xét nghiệm và điều trị.

Đặc biệt, tiêm vắc-xin không thay thế việc sàng lọc ung thư cổ tử cung. Người thuộc nhóm cần tầm soát nên thực hiện theo hướng dẫn y tế. Đồng thời, người nhiễm HP cần tuân thủ phác đồ và hướng dẫn kiểm tra sau điều trị.

Qua "HTV Chiến thắng ung thư" kỳ này, khán giả có thêm kiến thức về mối liên hệ giữa nhiễm trùng và ung thư. Quan trọng hơn, việc chủ động phòng ngừa, phát hiện và điều trị phù hợp có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh.

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