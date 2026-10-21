Hai cặp đôi quét mãi hẹn hò | Dây tơ hồng

"Dây tơ hồng" đang được phát sóng lúc 19g Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Trong số năm cặp đôi của đợt 2, chương trình đã kết đôi thành công cho hai cặp. Ba cặp đôi còn lại lựa chọn làm bạn bè.

Dây tơ hồng: Từ những lần tranh luận đến quyết định cuối cùng

Các cặp đôi hiểu thêm về bản thân và đối phương thông qua các thử thách của chương trình

Các cặp đôi "Dây tơ hồng" đã cùng trải qua nhiều thử thách như: "Cuộc đua sắc màu", "Khi chàng vào bếp", "Phòng hẹn tốc chiến", "Vệ sĩ cho em", "Hỏi thẳng đáp thật"... Nhờ đó, các bạn trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu đối phương.

Họ hiểu hơn về tính cách, quan điểm sống và cách ứng xử của nhau. Đặc biệt, thử thách "Hỏi thẳng đáp thật" đưa ra nhiều tình huống thực tế. Qua đó, các cặp đôi nhìn rõ hơn sự tương đồng và khác biệt trước khi lựa chọn.

Công Khánh và Cát Châu chọn làm bạn

Huỳnh Công Khánh và Huỳnh Hoàng Cát Châu không ít lần tranh cãi và bất đồng trong hành trình đã qua.

Cát Châu cho biết cả hai đôi lúc không tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, họ vẫn cố gắng vượt qua các thử thách. Dù có những điểm tương đồng, cả hai nhận thấy đối phương phù hợp để trở thành bạn bè hơn là người yêu.

Minh Khải và Thuỳ Dương cũng dừng lại ở tình bạn

Tương tự, Đỗ Minh Khải và Nguyễn Thùy Dương cũng quyết định dừng lại ở tình bạn. Dương chia sẻ Khải từng tạo ấn tượng tốt và đúng gu của cô.

Tuy nhiên, sau quá trình tiếp xúc và trò chuyện thẳng thắn, cả hai nhận ra làm bạn sẽ phù hợp hơn. Dương cũng bày tỏ quan điểm không thích yêu xa. Cô mong muốn có thể chia sẻ và dựa vào người yêu trong cuộc sống hàng ngày.

Dù không thể kết đôi, Kim Anh vẫn hy vọng cả hai sẽ tìm hiểu thêm sau chương trình

Với Võ Tuấn Kiệt và Phạm Thị Kim Anh, sự khác biệt về tính cách là một trong những lý do khiến cả hai chưa thể tiến xa hơn. Tuấn Kiệt mong muốn bạn gái sôi nổi, hòa đồng và chủ động tương tác. Dù không thể kết đôi, Kim Anh vẫn hy vọng cả hai sẽ tìm hiểu thêm sau chương trình.

Dây tơ hồng: Hai cặp đôi chọn trao nhau cơ hội

Ngọc Hòa và Tiểu My dành nhiều ấn tượng tốt cho đối phương

Khác với ba cặp đôi trên, Nguyễn Ngọc Hòa và Trịnh Tiểu My quyết định lựa chọn hẹn hò. Ban đầu, Hòa từng băn khoăn về sự khác biệt trong công việc. Anh là tài xế, còn Tiểu My là bác sĩ nha khoa. Tuy nhiên, sau khi gặp gỡ và cùng trải qua các thử thách, anh cảm nhận được sự đồng điệu với cô.

Hòa đánh giá Tiểu My là người vui vẻ, hòa đồng và có tính cách tốt. Anh tin rằng cô cũng sẽ tạo được thiện cảm với gia đình mình. Về phía Tiểu My, cô nhận thấy Hòa trưởng thành, tinh tế và phù hợp với hình mẫu người yêu mong muốn.

Bích Phượng ấn tượng với Thành Đạt vì sự hài hước của anh làm cô cười rất nhiều

Cặp đôi Nguyễn Thành Đạt và Đỗ Thị Bích Phượng cũng quyết định tiến tới hẹn hò. Đạt chia sẻ, ngay lần đầu gặp Phượng, anh đã nghĩ đây chính là cô gái mình tìm kiếm.

Trong suốt chương trình, sự ga-lăng và quan tâm của Đạt khiến Phượng vui vẻ. Cô cho biết anh thường xuyên làm mình bật cười. Tuy nhiên, anh vẫn có một khuyết điểm là đôi lúc quên tên cô.

Khép lại đợt 2, "Dây tơ hồng" ghi nhận hai cặp đôi lựa chọn hẹn hò và ba cặp đôi giữ mối quan hệ bạn bè. Dù kết quả khác nhau, hành trình này giúp người chơi hiểu thêm về bản thân. Họ cũng nhận diện rõ hơn những điều mình mong đợi ở một mối quan hệ và có cơ hội mở lòng với những kết nối mới.

"Dây tơ hồng" - 19g Chủ nhật hàng tuần trên HTV7.