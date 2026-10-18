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Khám phá lẩu tam tinh 50 năm tuổi | Quán ăn hạnh phúc

THIÊN BÌNH
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"Quán ăn hạnh phúc" tập 41 đưa Nam Khánh và Kan Hy đến Huy Ký, quán ăn gia truyền 50 năm tuổi tại TP. Hồ Chí Minh, để khám phá món lẩu tam tinh độc đáo cùng nhiều món ngon tự làm.

Quán ăn hạnh phúc: Lẩu tam tinh với bí quyết gia truyền suốt 50 năm

Trong "Quán ăn hạnh phúc" tập 41, Nam Khánh đưa Kan Hy đến một quán ăn nằm sâu trong hẻm. Đây là địa điểm quen thuộc của người dân địa phương, trong đó có gia đình Nam Khánh. Điểm đến lần này là Huy Ký, quán ăn gia truyền đã trải qua hai thế hệ. Nơi đây nổi tiếng với món lẩu tam tinh, mang hương vị được lưu truyền suốt nửa thế kỷ.

Khám phá lẩu tam tinh 50 năm tuổi | Quán ăn hạnh phúc- Ảnh 1.
Khám phá lẩu tam tinh 50 năm tuổi | Quán ăn hạnh phúc- Ảnh 2.
Khám phá lẩu tam tinh 50 năm tuổi | Quán ăn hạnh phúc- Ảnh 3.
Khám phá lẩu tam tinh 50 năm tuổi | Quán ăn hạnh phúc- Ảnh 4.
Khám phá lẩu tam tinh 50 năm tuổi | Quán ăn hạnh phúc- Ảnh 5.

Chị Thủy tiết lộ nhiều điều thú vị về quán Huy Ký

Theo chị Thủy, chủ quán, tên gọi "tam tinh" bắt nguồn từ ba nguyên liệu chính gồm cá viên, chả giò và tàu hũ. Các nguyên liệu này đều do quán tự chế biến. Thực khách còn có thể gọi thêm giò heo hoặc hải sản để biến tấu thành lẩu "4 sao", "5 sao".

Khám phá lẩu tam tinh 50 năm tuổi | Quán ăn hạnh phúc- Ảnh 6.

Nước lẩu trắng mang vị ngọt thanh là lựa chọn của hai vị thực khách tuần này

Tại Huy Ký, nước lẩu có hai lựa chọn. Nước trắng mang vị ngọt thanh, trong khi nước đỏ đậm đà hơn nhờ kết hợp giò heo với chao. Hương vị truyền thống giúp Huy Ký giữ chân nhiều thế hệ thực khách. Không chỉ có ông bà, cha mẹ và con cháu cùng ghé quán, nhiều kiều bào trở về từ nước ngoài cũng tìm đến để thưởng thức món ăn quen thuộc.

Quán ăn hạnh phúc: Nam Khánh và Kan Hy bất ngờ với cá viên tự làm

Khám phá lẩu tam tinh 50 năm tuổi | Quán ăn hạnh phúc- Ảnh 7.

Món xương xào độc đáo

Trước khi thưởng thức lẩu tam tinh, Nam Khánh và Kan Hy trải nghiệm nhiều món khai vị hấp dẫn. Trong đó, món xương xào gây ấn tượng với phần thịt mềm, thấm gia vị, quyện cùng hành phi thơm phức và mùi khói đặc trưng.

Khám phá lẩu tam tinh 50 năm tuổi | Quán ăn hạnh phúc- Ảnh 8.

Chả giò theo phong cách của người Hẹ

Tiếp đó là món chả giò theo phong cách người Hẹ. Phần nhân kết hợp thịt xay với mỡ heo thái nhỏ, tạo độ sần sật khi thưởng thức. Món ăn càng thêm đậm đà khi dùng cùng nước chấm chua ngọt thơm mùi gừng.

Khám phá lẩu tam tinh 50 năm tuổi | Quán ăn hạnh phúc- Ảnh 9.

Cá viên chiên nhà làm

Đặc biệt, món cá viên chiên tự làm khiến cả hai bất ngờ bởi độ dai và vị ngọt thơm. Kan Hy hào hứng chia sẻ đây có thể là món cá viên ngon nhất anh từng thưởng thức.

Quán ăn hạnh phúc: Lẩu tam tinh với nhiều loại topping hấp dẫn

Đến món chính, Nam Khánh gọi thêm nhiều loại topping để Kan Hy trải nghiệm. Nồi lẩu có giò heo, hoành thánh cá, đậu hũ nhồi thịt, tàu hũ ky, các loại thịt, cá, tôm, rau và nấm. Đặc biệt, món mực ngâm tro cũng góp mặt trong bữa ăn.

Nước dùng trong vắt, có vị ngọt thanh nhờ quá trình hầm xương lâu. Các loại topping được dùng cùng chao và sa tế do quán tự làm, góp phần tăng hương vị cho món lẩu.

Khám phá lẩu tam tinh 50 năm tuổi | Quán ăn hạnh phúc- Ảnh 10.
Khám phá lẩu tam tinh 50 năm tuổi | Quán ăn hạnh phúc- Ảnh 11.
Khám phá lẩu tam tinh 50 năm tuổi | Quán ăn hạnh phúc- Ảnh 12.
Khám phá lẩu tam tinh 50 năm tuổi | Quán ăn hạnh phúc- Ảnh 13.
Khám phá lẩu tam tinh 50 năm tuổi | Quán ăn hạnh phúc- Ảnh 14.

Các món ăn kèm cùng với lẩu Huy Ký

Đậu hũ mềm tan trong miệng. Trong khi đó, mực ngâm tro có kết cấu mềm như thạch cùng hương thơm đặc trưng. Cá viên tiếp tục là món được cả Nam Khánh và Kan Hy yêu thích, dù thưởng thức theo cách chiên hay thả lẩu.

Cả hai nhân vật trải nghiệm đều dành điểm tuyệt đối cho món cá viên. Qua chuyến khám phá Huy Ký, "Quán ăn hạnh phúc" giới thiệu đến khán giả một địa chỉ ẩm thực lâu đời cùng những món ăn mang dấu ấn gia truyền giữa lòng TP. Hồ Chí Minh.

"Quán ăn hạnh phúc" - 19g thứ Bảy hàng tuần trên HTV7.

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