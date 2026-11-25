Vừa qua, Workshop "Văn hóa của người trẻ trong bối cảnh số - Từ cách nghĩ đến cách sống" diễn ra tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh. Câu chuyện âm nhạc truyền thống Việt Nam cũng bắt đầu từ những thay đổi trong cách tiếp nhận ấy.

Workshop diễn ra ngày 24/11 tại phòng hội thảo, lầu 3, Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh, thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: Đức Nhân)

Âm nhạc truyền thống Việt Nam trước thách thức

Từ những câu ca trù ở Hà Nội, làn điệu Quan họ vùng Kinh Bắc đến tiếng đờn tài tử phương Nam, âm nhạc truyền thống vẫn hiện diện qua các hoạt động biểu diễn, sinh hoạt cộng đồng và truyền dạy giữa nhiều thế hệ. Dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026), Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ tại Cà Mau quy tụ 27 đội với 263 nghệ nhân, tài tử tham gia 162 tiết mục. Những cuộc gặp gỡ như thế tạo thêm không gian để người thực hành giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu di sản đến công chúng.

Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm nay gắn với 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946). Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 28/2026/QH16 của Quốc hội xác lập ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Dấu mốc này đi cùng yêu cầu mở rộng cơ hội tiếp cận, thưởng thức và tham gia sáng tạo văn hóa của người dân.

Hoạt động trao thư cảm ơn trong khuôn khổ Workshop "Văn hóa của người trẻ trong bối cảnh số - Từ cách nghĩ đến cách sống", ngày 24/11/2026 (Ảnh: Đức Nhân)

Từ ca trù, hát xẩm đến đờn ca tài tử, mỗi loại hình mang cách biểu đạt riêng, gắn với tập quán và môi trường sinh hoạt của cộng đồng. Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2013. Thế nhưng, sự ghi nhận ấy không đồng nghĩa một loại hình nghệ thuật sẽ tự có thêm người học, người nghe và không gian trình diễn thường xuyên.

Trao đổi về khó khăn tiếp nối nghệ thuật truyền thống, TS. Nguyễn Thị Quốc Minh, Khoa Văn học và Ngôn ngữ học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, nhắc đến khoảng cách thế hệ. Người trẻ lớn lên giữa các hình thức giải trí phong phú, vì thế gu nghe nhạc cũng khác trước. Bà nhìn nhận việc quảng bá nghệ thuật truyền thống đôi khi tập trung vào lễ, Tết hoặc hoạt động phong trào, chưa tạo được sự hiện diện đều đặn.

Sức ép còn nằm ở quá trình trao truyền. Với ca trù, UNESCO nhấn mạnh vai trò của việc học hỏi trực tiếp và tiếp nối kỹ thuật biểu diễn. Trong khi đó, một số cộng đồng thực hành vẫn đối diện tình trạng nghệ nhân lớn tuổi, thiếu người kế cận và những khó khăn về kinh phí duy trì hoạt động. Bài toán bảo tồn vì vậy còn liên quan đến người truyền dạy, môi trường thực hành và điều kiện để người theo nghề duy trì sự gắn bó lâu dài.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa 2026, Workshop đặt vấn đề về văn hóa của người trẻ từ nhận thức đến lối sống trong môi trường số (Ảnh: Đức Nhân)

Dẫu vậy, những nỗ lực nối tiếp vẫn diễn ra ở nhiều địa phương. Liên hoan Ca trù Hà Nội năm 2025 quy tụ 21 nhóm, câu lạc bộ, với 105 phần thi cá nhân và người tham gia trải dài từ 8 đến 86 tuổi. Tại Bắc Ninh, lớp truyền dạy Quan họ ở Liễu Khê năm 2026 đưa 39 học viên thanh thiếu nhi tiếp cận kỹ thuật lấy hơi, nhả chữ, luyến láy và hát đối đáp. Ở Cao Bằng, các câu lạc bộ hát Then, đàn Tính cũng tạo điều kiện để người trẻ học, thực hành và truyền lại những làn điệu của cộng đồng cho thế hệ nhỏ tuổi hơn.

Những hoạt động ấy cho thấy việc tiếp nối âm nhạc truyền thống không dừng ở chuyện ghi nhớ giai điệu. TS. Quốc Minh nhấn mạnh: "Bản ghi âm, hình ảnh nghệ nhân có thể lưu lại một phần tác phẩm, nhưng không thay thế được việc học và thực hành. Chính trong quá trình tự thể hiện, người học mới tích lũy kinh nghiệm, đưa cảm xúc và sự thấu cảm vào câu hát. Một làn điệu muốn được tiếp nối cần nhiều hơn một lượt xem, mà còn cần người kiên nhẫn học, người đủ điều kiện dạy và nơi để tiếng đàn tiếp tục vang lên".

Âm nhạc truyền thống Việt Nam qua sáng tạo

Nếu những lớp học và câu lạc bộ giữ cho các bài bản có người tiếp nối, âm nhạc đại chúng mở ra một cánh cửa khác, đưa chất liệu xưa đến khán giả vốn quen nghe pop, rap và những giai điệu trên nền tảng số. Cánh cửa ấy có thể tạo sự tò mò, nhưng tò mò có trở thành hiểu biết hay không còn phụ thuộc cách làm.

Trong MV "Lá ngọc cành vàng" ra mắt tháng 6/2026, ca nương Kiều Anh đưa chất liệu ca trù vào cấu trúc âm nhạc mang hơi thở đương đại. Sự gặp gỡ giữa giọng hát truyền thống và cách kể chuyện mới cho thấy chất liệu dân gian có thể bước vào tác phẩm hiện đại mà không nhất thiết trình bày nguyên dạng một tiết mục cổ.

Với "Thiên đường với người thương", Phương Mỹ Chi đặt câu chuyện tình yêu trong không gian văn hóa Khmer Nam Bộ. Những điệu múa, trang phục, nghi thức cưới hỏi và nghề thủ công xuất hiện trong MV. Theo Đại học Trà Vinh, ê-kíp đã làm việc cùng cố vấn văn hóa, tìm hiểu hoa văn, nhạc cụ và nghi lễ tại địa phương. Phía sau vài phút hình ảnh là quá trình nghiên cứu, chọn lọc để tránh biến phong tục cộng đồng thành những chi tiết trang trí đơn thuần.

Hoạt động đối thoại được tổ chức ngày 24/11, nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam lần đầu được triển khai trên phạm vi cả nước (Ảnh: Đức Nhân)

Một ví dụ khác là "Mục hạ vô nhân", kết hợp SOOBIN, Binz và NSND Huỳnh Tú. Chất liệu hát xẩm được đặt cạnh rap để kể câu chuyện mang tính châm biếm. Tại buổi giới thiệu MV tháng 11/2025, NSND Huỳnh Tú từng nhận xét vui phần hát xẩm của hai nghệ sĩ trẻ là "chưa đạt lắm". Chi tiết ấy đáng suy nghĩ, bởi sự gặp gỡ giữa các thế hệ mở ra cơ hội lan tỏa, nhưng kỹ thuật truyền thống không thể thành thạo sau một lần thử nghiệm. Cùng dự án, hoạt động "Xẩm đến trường" được công bố, hướng việc tiếp xúc với di sản ra khỏi màn hình.

Sự chủ động của người trẻ cũng được thể hiện qua những cách tiếp cận khác. Tháng 7/2026, triển lãm đa phương tiện "Đờn ca kết nhịp" tại TP. Hồ Chí Minh, do nhóm sinh viên thực hiện, thu hút hơn 400 lượt khách tham quan trong hai ngày. Gần 20 nghệ nhân, tài tử đồng hành cùng hoạt động, kết hợp trình diễn trực tiếp với tư liệu, trò chơi tương tác và trải nghiệm nhận diện âm thanh nhạc cụ. Công nghệ trở thành phương tiện kết nối, trong khi nghệ nhân vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc giới thiệu và thực hành di sản.

Sự giao thoa ấy cũng là một phần tinh thần chương trình "Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống" năm 2026. Chương trình triển khai các hình thức tham gia gồm đố vui âm nhạc, video chia sẻ cảm nhận và sáng tạo tác phẩm từ chất liệu âm thanh. Từ tiếng đàn, lời ru đến những giai điệu đời thường, đóng góp của cộng đồng được tiếp nhận trên nền tảng số, hướng tới hình thành Ngân hàng Thanh âm Việt Nam. Công nghệ mở rộng cơ hội lưu giữ và chia sẻ, song giá trị của dữ liệu còn phụ thuộc việc chọn lọc, xác định nguồn gốc, quyền tác giả và khả năng sử dụng lâu dài.

Người tham dự Workshop tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP. Hồ Chí Minh trong chuỗi hoạt động Tuần lễ Văn hóa 2026 (Ảnh: Đức Nhân)

Đưa âm nhạc dân gian lên mạng không đồng nghĩa mọi cách làm mới đều phù hợp. TS. Quốc Minh cho rằng việc giữ văn hóa "không có nghĩa là mình đóng khung nó lại"; song người sáng tạo phải làm "có tâm, có tầm", bảo đảm từ chuyên môn, kỹ thuật đến hình thức. Cần phân biệt giữa tác phẩm lấy cảm hứng từ di sản và thực hành di sản nguyên gốc. Một đoạn xẩm trong bản phối hiện đại có thể dẫn người nghe tìm về nghệ nhân, nhưng không thể thay thế toàn bộ kỹ thuật và cộng đồng đã tạo nên xẩm.

Trong ngày 24/11, câu chuyện văn hóa của người trẻ được đặt ra từ một hội trường; ở những câu lạc bộ, sân khấu và sản phẩm âm nhạc, câu trả lời tiếp tục được thử nghiệm theo nhiều cách khác nhau. Giữa khả năng lưu giữ của công nghệ và thời gian hữu hạn của người truyền nghề, tương lai mỗi làn điệu vẫn nằm ở những cuộc gặp gỡ thật. Như TS. Nguyễn Thị Quốc Minh bộc bạch: "Bảo tồn là phải thật sự còn sống trong đời sống".