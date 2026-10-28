Khi kỳ vọng của cha mẹ trở thành áp lực cho trẻ

Trong vở kịch “Con ghét ba mẹ”, Ngọc có cuộc sống đủ đầy, được cha mẹ chăm lo và bà ngoại yêu thương. Thế nhưng, những lần bị trách mắng vì thành tích học tập cùng việc thường xuyên bị so sánh với anh trai Di khiến cô bé dần cảm thấy mình kém cỏi, không được ghi nhận.

Helen Vũ (váy vàng) thể hiện hình ảnh một cô bé có vẻ ngoài bướng bỉnh nhưng bên trong chất chứa nhiều tổn thương

Càng mong được cha mẹ công nhận, Ngọc càng dễ phản ứng tiêu cực khi tiếp tục nhận những lời trách mắng. Câu nói “Con ghét ba mẹ!” vì thế không đơn thuần là lời giận dỗi, mà còn phản ánh những cảm xúc chưa được giãi bày.

Câu chuyện cho thấy sự đủ đầy về vật chất không đồng nghĩa với việc trẻ được đáp ứng đầy đủ nhu cầu tinh thần. Khi kỳ vọng của người lớn trở thành áp lực, trẻ có thể dần mất tự tin và cảm thấy khó chia sẻ những suy nghĩ thật của mình.

Khi gặp Phương (trái), người bạn có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhưng cũng mang những nỗi niềm riêng, Ngọc nhận ra mình không phải người duy nhất cảm thấy cô đơn

Hai cô bé Ngọc và Phương tìm đến hội nhóm trên mạng xã hội mang tên “Con ghét ba mẹ”, hy vọng tìm được sự đồng cảm. Chi tiết này cũng gợi ra những băn khoăn về việc trẻ tìm kiếm sự chia sẻ trên không gian mạng khi chưa tìm được tiếng nói chung với gia đình.

Cha mẹ nên lắng nghe để thấu hiểu thay vì áp đặt trẻ

Mâu thuẫn trong gia đình Ngọc không xuất phát từ việc cha mẹ thiếu quan tâm, mà nằm ở cách thể hiện tình thương và đặt kỳ vọng lên con. Người cha mong con tiến bộ nhưng thường lấy thành tích của anh trai làm chuẩn mực. Người mẹ quan tâm đến việc học nhưng đôi khi quá chú trọng trách mắng và kiểm soát.

Trong khi đó, bà ngoại vì thương cháu nên thường xuyên bênh vực, vô tình khiến Ngọc thiếu cơ hội nhìn nhận trách nhiệm của mình

Ở cao trào câu chuyện, Ngọc bật khóc và thổ lộ rằng em không thực sự ghét cha mẹ. Điều khiến em buồn là cảm giác bản thân chưa đủ tốt để khiến cha mẹ tự hào. Lời tâm sự giúp người lớn nhìn lại cách ứng xử, mở ra cơ hội để các thành viên đối thoại và hàn gắn khoảng cách.

Đánh giá về vai diễn, Tổng đạo diễn Trần Minh Cường ghi nhận nỗ lực của Helen Vũ trong việc thể hiện tâm lý nhân vật và truyền tải thông điệp đến khán giả. Theo ông, phía sau vẻ ngoài bướng bỉnh của Ngọc là một cô bé luôn mong được công nhận và thấu hiểu.

Bé Helen Vũ đã nỗ lực khắc họa những tổn thương và mong muốn được thấu hiểu của nhân vật Ngọc

Thông qua câu chuyện của Ngọc và Phương, Hô Biến kỳ 79 nhắc nhở cha mẹ rằng mỗi đứa trẻ có năng lực, tính cách và nhịp độ trưởng thành khác nhau. Việc định hướng con cần đi cùng sự kiên nhẫn, tôn trọng và lắng nghe. Về phía trẻ, các em cũng cần học cách bày tỏ cảm xúc phù hợp, chịu trách nhiệm với hành động của mình và tìm đến người lớn đáng tin cậy khi gặp khó khăn.

Dàn diễn viên của vở kịch “Con ghét ba mẹ”

Với chủ đề gần gũi trong đời sống gia đình, “Con ghét ba mẹ” không chỉ kể câu chuyện về sự phản kháng của một cô bé, mà còn khuyến khích cha mẹ nhìn sâu hơn vào những cảm xúc phía sau hành vi của con. Đôi khi, điều trẻ cần không phải là được đáp ứng mọi mong muốn, mà là được lắng nghe và công nhận.

Hô Biến kỳ 79 – “Con ghét ba mẹ” phát sóng lúc 10 giờ 30, thứ Tư, ngày 28/10/2026 trên HTV7. Kính mời quý khán giả đón xem.