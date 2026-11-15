Giới thiệu "Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026

Ngân mãi Chuông vàng: Nhiều thế hệ nghệ sĩ hội tụ

"Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026 đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước đêm công diễn vở cải lương "Bạch Hải Đường". Tác phẩm được dàn dựng bởi NSƯT Kim Phương, từ kịch bản của tác giả Nguyễn Huỳnh Hoài Dung.

Đây là tác phẩm từng được đông đảo khán giả yêu thích từ thập niên 1970. Vì vậy, việc đưa vở diễn trở lại sân khấu đòi hỏi sự đầu tư trong khâu dàn dựng và thể hiện. Bên cạnh việc giữ tinh thần tác phẩm, ê-kíp hướng đến cách kể chuyện có tiết tấu phù hợp hơn với khán giả hôm nay.

NSƯT Kim Tiểu Long, NSƯT Thu Vân, NS Hoàng Dững trong buổi tổng dợt (Ảnh: Anh Tài)

Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ. NSƯT Kim Tiểu Long đảm nhận vai Minh, tức tướng cướp Bạch Hải Đường. NSƯT Thu Vân hóa thân thành Nhung, vợ Minh. Ngoài ra, chương trình có sự tham gia của Phạm Vũ Thành, Hoàng Dững, Dũng Nhí và nghệ sĩ Thanh Đồng.

Đặc biệt, vở diễn còn có hai gương mặt trưởng thành từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ. Đó là Chuông bạc 2025 Hà Như và Chuông bạc 2026 Ngân Huyền. Sự kết hợp này tạo cơ hội để nghệ sĩ trẻ học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước.

Các nghệ sĩ tập luyện cho phân đoạn cao trào ở cuối vở "Bạch Hải Đường" (Ảnh: Anh Tài)

Bạch Hải Đường: Câu chuyện kinh điển trở lại sân khấu

"Ngân mãi Chuông vàng" lựa chọn vở "Bạch Hải Đường" cho chương trình tháng 11 với mong muốn mang đến góc nhìn về một nhân vật nhiều góc khuất. Minh là tướng cướp khiến nhà chức trách đau đầu. Tuy nhiên, nhân vật cũng được khắc họa với tình nghĩa dành cho bạn bè.

Qua đó, vở diễn khai thác những xung đột giữa hành vi vi phạm pháp luật, công lý và chuẩn mực đạo đức. Đồng thời, câu chuyện làm nổi bật tình vợ chồng, tình phụ tử và tình bạn. Những lựa chọn của nhân vật cũng đặt ra suy ngẫm về trách nhiệm cá nhân và hệ quả của hành động.

Đạo diễn dàn dựng - NSƯT Kim Phương nói về vở "Bạch Hải Đường"

Vở cải lương "Bạch Hải Đường" sẽ công diễn lúc 20g hôm nay (15/11) tại Nhà hát Truyền hình HTV, số 14 Đinh Tiên Hoàng, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh. Chương trình được truyền tiếp lúc 21g cùng ngày trên HTV9, VOH FM99.9, YouTube HTV Giải trí, Fanpage Chuông Vàng Vọng Cổ, TikTok HTV Music và ứng dụng HTVm.

Đáng chú ý, mỗi vé bán ra, chương trình trích 100.000 đồng đóng góp vào Quỹ Chung một tấm lòng và Quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh.

Ngân mãi Chuông vàng