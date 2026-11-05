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Văn hóa - Giải trí

NewZgraphic: Hướng dẫn mua vé Ngân mãi Chuông vàng tháng 11/2026

THIÊN BÌNH
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"Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026 giới thiệu vở cải lương "Bạch Hải Đường" của tác giả Nguyễn Huỳnh Hoài Dung, do NSƯT Kim Phương dàn dựng.

"Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026 vở "Bạch Hải Đường" sẽ được công diễn vào 20g Chủ nhật (15/11) tại Nhà hát Truyền hình HTV (Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh). 

Khán giả có thể mua vé xem chương trình qua Ticketbox, liên hệ Zalo OA, fanpage HTVC, hoặc mua trực tiếp tại HTV.

Mua vé Ngân mãi Chuông vàng tháng 11/2026

Chương trình "Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11 có hai mức giá vé: 300.000 đồng và 500.000 đồng. 

Mỗi vé bán ra, chương trình sẽ trích 100.000 đồng để đóng góp vào Quỹ Chung một tấm lòng và Quỹ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần chung tay lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và sẻ chia cùng cộng đồng.

NewZGraphic: Hướng dẫn mua vé Ngân mãi Chuông vàng tháng 11/2026 - Ảnh 1.

"Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026 - 20g Chủ nhật (8/11) tại Nhà hát Truyền hình HTV - sẽ công diễn vở "Bạch Hải Đường".

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