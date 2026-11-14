Dự báo thời tiết ngày 15/11/2026 | TP. Hồ Chí Minh chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng

Dự báo thời tiết TP. Hồ Chí Minh

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước

TP. Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-29 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc 14-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ.