Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026: Hà Nội tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương

Theo bảng tổng sắp huy chương chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026, cập nhật đến 19 giờ 30 ngày 14/11/2026, các đoàn thể thao tiếp tục cạnh tranh quyết liệt trên bảng xếp hạng sau khi môn Kickboxing khép lại các nội dung thi đấu.

Dẫn đầu hiện tại là đoàn Hà Nội với 18 HCV, 9 HCB và 10 HCĐ, nâng tổng số huy chương đạt được lên 37. Xếp ngay sau là đoàn TP. Hồ Chí Minh với 12 HCV, 7 HCB và 12 HCĐ, tổng cộng 31 huy chương.

Đứng thứ ba là đoàn Công an Nhân dân với 9 HCV, 6 HCB và 7 HCĐ. Trong khi đó, đoàn Quân đội tạm xếp thứ tư với 5 HCV, 4 HCB và 20 HCĐ. Đoàn Đồng Nai đứng ở vị trí thứ năm với 3 HCV, 3 HCB và 9 HCĐ.

Theo thống kê chung, tính đến thời điểm cập nhật, Đại hội đã ghi nhận 290 huy chương được trao, gồm 73 HCV, 73 HCB và 144 HCĐ. Trong đó, Hà Nội đang là đoàn có thành tích HCV cao nhất, tạo khoảng cách 6 HCV so với đoàn TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc cạnh tranh thứ hạng được dự báo sẽ tiếp tục sôi động khi các môn thi đấu tiếp theo hoàn thành chương trình.