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Ngân Huyền lần đầu góp mặt trong "Ngân mãi Chuông vàng"

THIÊN BÌNH, BẢO THÀNH, NGỌC NGA
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"Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026 đánh dấu lần đầu Chuông bạc 2026 Ngân Huyền góp mặt, với vai Liên trong vở "Bạch Hải Đường".

Ngân Huyền lần đầu góp mặt trong "Ngân mãi Chuông vàng" - Ảnh 1.

Chuông bạc 2026 vào vai Liên, bạn của Bạch Hải Đường

Ngân mãi Chuông vàng: Cơ hội mới cho Ngân Huyền

"Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026 đánh dấu lần đầu Ngân Huyền (Võ Thị Bé) góp mặt trong chương trình với một vai diễn. 

Sau danh hiệu Chuông bạc 2026, Ngân Huyền được khán giả biết đến nhiều hơn. Đồng thời, cô giới thiệu các sản phẩm âm nhạc tân cổ và xây dựng kênh YouTube riêng. Cô cũng được mời tham gia một số dự án phim cải lương và các sự kiện âm nhạc.

Đây là lần đầu Ngân Huyền có dịp làm việc cùng các cô chú, anh chị nghệ sĩ trong một vở diễn có phân vai. Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ thừa nhận mình còn nhiều lo lắng. Cô sợ chưa theo kịp tiến độ làm việc của các cô chú, anh chị. Vì vậy, cô đang tập làm quen với môi trường mới. Bên cạnh đó, Ngân Huyền chủ động học hỏi thêm kinh nghiệm từ đồng nghiệp.

Trong vở "Bạch Hải Đường", Ngân Huyền hóa thân thành Liên, vợ của Cò Bằng (Phạm Vũ Thành thể hiện). Họ là bạn thân của Minh, tức Bạch Hải Đường. Khi Minh vào tù, họ nhận nuôi bé Thu, con gái Bạch Hải Đường. 

Vốn quen diễn đào mùi, Ngân Huyền cho biết những ngày đầu tập luyện cô còn chậm nhịp so với các anh chị. Vậy nên, cô rất nỗ lực tập luyện. Cô xem đây là cơ hội điều chỉnh cách diễn và tích lũy kinh nghiệm.

* Vở "Bạch Hải Đường" vẫn đang mở bán vé

Ngân mãi Chuông vàng đưa Bạch Hải Đường trở lại sân khấu

Ngân Huyền lần đầu góp mặt trong "Ngân mãi Chuông vàng" - Ảnh 2.

Ngân mãi Chuông vàng đưa Bạch Hải Đường trở lại sân khấu

"Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026 giới thiệu vở cải lương Bạch Hải Đường. Tác phẩm từng được khán giả yêu mến từ thập niên 1970. 

Vở diễn do Nguyễn Huỳnh Hoài Dung viết kịch bản. NSƯT Kim Phương đảm nhận vai trò dàn dựng. Đặc biệt, bản dựng quy tụ nghệ sĩ nhiều thế hệ. Trong đó có các giọng ca trưởng thành từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ.

NSƯT Kim Tiểu Long đảm nhận vai Minh, tức tướng cướp Bạch Hải Đường. NSƯT Thu Vân vào vai Nhung, vợ Minh. Bên cạnh đó, Phạm Vũ Thành hóa thân thành Cò Bằng, bạn thân của Minh. Chuông bạc 2025 Hà Như đảm nhận vai bé Thu. Ngoài ra, vở diễn còn có Hoàng Dững, Dũng Nhí và nghệ sĩ Thanh Đồng.

Giới thiệu "Ngân mãi Chuông vàng" tháng 11/2026

Bản dựng lần này kể lại cuộc đời nhiều góc khuất của tướng cướp Bạch Hải Đường. Đồng thời, câu chuyện khai thác mâu thuẫn giữa hành vi phạm pháp, công lý và chuẩn mực đạo đức. Qua đó, tác phẩm gợi suy ngẫm về trách nhiệm cá nhân. Đồng thời, vở diễn làm nổi bật tình vợ chồng, tình phụ tử và tình bạn.

Vở diễn sẽ ra mắt lúc 20g ngày 15/11 tại Nhà hát Truyền hình HTV. Chương trình được truyền tiếp lúc 21g cùng ngày trên HTV9, VOH FM99.9, Fanpage Chuông Vàng Vọng Cổ, YouTube HTV Giải trí, TikTok HTV Music và ứng dụng HTVm.

Ngân mãi Chuông vàng

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