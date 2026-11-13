TP.HCM dự thảo 12 giá trị cốt lõi định hình con người trong thời đại mới

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Khung "Hệ giá trị con người Thành phố Hồ Chí Minh trong thời đại mới"

1. Tổng luận các giá trị căn bản của con người Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ

1.1. Cấu trúc 25 giá trị căn bản của con người Thành phố Hồ Chí Minh qua 03 nhóm cốt lõi

Trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp các cơ sở lý luận, thực tiễn, kết quả khảo sát dư luận xã hội và ý kiến tiếp thu từ đội ngũ trí thức, nhà khoa học, chuyên gia và văn nghệ sĩ (tại Hội nghị tổ chức vào ngày 03 tháng 11 năm 2026); Ban Tuyên giáo Thành ủy bước đầu xác định 25 giá trị căn bản của con người Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ. Về mặt bản chất, các giá trị luôn có sự liên kết, giao thoa, và thẩm thấu lẫn nhau trong quá trình hình thành, phát triển. Tuy nhiên, để đảm bảo tính hệ thống, khoa học và thuận lợi trong tiếp cận, hệ thống 25 giá trị được phân định thành 03 nhóm giá trị cốt lõi được cấu thành từ 07 nhóm thành tố chính với 25 giá trị, thể hiện sự kế thừa lịch sử, văn hóa từ quá khứ, phản ánh bản lĩnh hiện tại và định hướng khát vọng tương lai:

- Nhóm giá trị truyền thống và chuẩn mực đạo đức

Đây là nền tảng văn hóa - xã hội vững chắc, đóng vai trò là bộ lọc giúp giữ vững bản sắc dân tộc và định hình các chuẩn mực ứng xử căn bản của cộng đồng đối với quê hương, đất nước và xã hội. Nhóm này gồm 02 nhóm thành tố với 07 giá trị:

+ Yêu nước - Đoàn kết - Nhân ái - Nghĩa tình + Trung thực - Trách nhiệm - Kỷ cương

- Nhóm đặc trưng và sức mạnh nội sinh

Nhóm giá trị này phản ánh nguồn gốc, bản sắc, khí chất và phẩm chất tâm hồn độc đáo của con người vùng đất Nam Bộ nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, một vùng đất mở, nơi hội tụ và lan tỏa của các dòng chảy văn hóa. Nhóm này gồm 02 nhóm thành tố với 07 giá trị:

+ Kiên cường - Bất khuất - Hào hùng

+ Bao dung - Cởi mở - Hiếu học - Cầu tiến

- Nhóm giá trị hiện đại, hội nhập và phát triển

Đây là nhóm giá trị mang tính động lực, thể hiện tư duy hành động, phương thức làm việc và tầm nhìn chiến lược nhằm giúp Thành phố Hồ Chí Minh duy trì vị thế đầu tàu kinh tế, trung tâm sáng tạo và hội nhập quốc tế. Nhóm này gồm 03 nhóm thành tố với 11 giá trị:

+ Năng động - Sáng tạo - Dám nghĩ - Biết làm + Khát vọng - Tiên phong - Cống hiến + Tự cường - Hội nhập - Văn minh - Hiện đại

1.2. Cấu trúc các giá trị căn bản của con người Thành phố Hồ Chí Minh theo 02 trục định hình

Đặt các giá trị trong tổng thể mối liên hệ giữa kế thừa lịch sử - văn hóa từ quá khứ, phản ánh bản lĩnh hiện tại, nhận diện những tồn tại, thách thức thực tiễn và định hướng khát vọng tương lai, có thể hệ thống 25 giá trị căn bản của con người Thành phố Hồ Chí Minh qua các thời kỳ được cô đọng, phân định theo 02 trục định hình:

Trục 1: Gồm các giá trị được hình thành, kiểm chứng qua lịch sử hơn 300 năm khai phá, xây dựng, qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và công cuộc Đổi mới. Đây là phẩm chất cốt lõi và "thương hiệu" đặc trưng của cư dân Thành phố: Yêu nước, Đoàn kết, Nhân ái, Nghĩa tình, Kiên cường, Bất khuất, Hào hùng, Bao dung, Cởi mở, Hiếu học, Cầu tiến, Năng động, Sáng tạo, Dám nghĩ, Biết làm.

Trục 2: Gồm các giá trị đóng vai trò định hướng hành vi, nhằm khắc phục những mặt hạn chế do quá trình đô thị hóa và nhịp sống công nghiệp mang lại; đồng thời nâng tầm con người Thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập toàn cầu: Trung thực, Trách nhiệm, Kỷ cương, Khát vọng, Tiên phong, Cống hiến, Tự cường, Hội nhập, Văn minh, Hiện đại.

2. Khung hệ giá trị con người Thành phố Hồ Chí Minh trong thời đại mới

Để đảm bảo tính thống nhất với chuẩn mực con người Việt Nam, đồng thời tôn vinh được bản sắc, khí chất đặc trưng và sứ mệnh đầu tàu của con người Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Khung Hệ giá trị con người Thành phố Hồ Chí Minh trong thời đại mới được dự thảo theo nguyên tắc vừa gắn chặt với bộ chuẩn mực chung của quốc gia vừa có sự tích hợp, nâng tầm và bổ sung dấu ấn đặc trưng của đô thị phương Nam với 05 tiêu chí đó là "Rõ ràng - Dễ nhớ - Dễ truyền thông - Dễ đo lường - Dễ thực hành".

Khung Hệ giá trị con người Thành phố Hồ Chí Minh trong thời đại mới được cô đọng từ 25 giá trị chung của con người Thành phố Hồ Chí Minh xưa và nay, thành 04 nhóm giá trị chính, mỗi nhóm gồm 03 giá trị, tạo thành khẩu hiệu hành động với 12 giá trị cốt lõi, được sắp xếp có cùng vần điệu, dễ thuộc, dễ truyền thông; đồng thời nhận được sự đồng thuận xã hội rất cao, thể hiện qua kết quả khảo sát dư luận xã hội. Do đó, 04 nhóm giá trị được xác lập dưới đây vừa bảo đảm tính khoa học, vừa phản ánh đúng ý chí, nguyện vọng và tâm tư của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thành phố:

Nhóm 01: Yêu nước - Đoàn kết - Nghĩa tình (là nền tảng căn tính và liên kết cộng đồng) Nhóm 02: Trung thực - Trách nhiệm - Kỷ cương (là hệ chuẩn mực đạo đức và hành vi thực thi pháp luật) Nhóm 03: Năng động - Sáng tạo - Văn minh (phản ánh năng lực hành động và lối sống đô thị hiện đại) Nhóm 04: Tự cường - Tiên phong - Hội nhập (Nội lực, khả năng thích ứng và khát vọng vươn tầm)

Bốn nhóm giá trị trên có mối quan hệ thống nhất, kế thừa và bổ trợ lẫn nhau, tất cả cùng hướng đến xây dựng con người Thành phố Hồ Chí Minh phát triển toàn diện, có bản lĩnh, có trách nhiệm, có khát vọng, có năng lực thích ứng và đóng góp tích cực cho Thành phố, đất nước và cộng đồng quốc tế.

Cơ cấu 12 giá trị cốt lõi:

+ 08 giá trị chuẩn mực chung của con người Việt Nam: Yêu nước, Đoàn kết, Tự cường, Nghĩa tình, Trung thực, Trách nhiệm, Kỷ cương, Sáng tạo.

+ 04 giá trị đặc trưng của con người Thành phố Hồ Chí Minh trong thời đại mới: Năng động, Văn minh, Tiên phong, Hội nhập.