Trực tiếp: Lễ khai mạc Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh 2026

Chương trình khai mạc được xây dựng với sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, đồ họa số và hệ thống trình chiếu LED. Các tiết mục nghệ thuật khai thác những câu chuyện về văn hóa, con người, đời sống và sự phát triển của TP. Hồ Chí Minh, thể hiện qua nhiều hình thức biểu diễn hiện đại.

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức công bố thông điệp "Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị Thành phố", giới thiệu bộ nhận diện Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh 2026 và ra mắt Liên minh Truyền thông đa nền tảng TP. Hồ Chí Minh.

Sân khấu Tuần lễ hoạt động Nhà sáng tạo nội dung số TP. Hồ Chí Minh 2026 rực rỡ với các tiết mục nghệ thuật kết hợp âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu LED, chuẩn bị cho lễ khai mạc tối nay (Ảnh: Hoàng An)

Song song với chương trình khai mạc, đường đi bộ Nguyễn Huệ trở thành không gian giao lưu, trưng bày và trải nghiệm công nghệ dành cho người dân, du khách và cộng đồng sáng tạo nội dung số trong hai ngày 13 và 14/11.

Khoảng 40 gian hoạt động được bố trí dọc tuyến đường, quy tụ các nền tảng công nghệ, doanh nghiệp, thương hiệu, đơn vị truyền thông và nhà sáng tạo nội dung. Tại đây, khách tham quan có thể tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ, tham gia hoạt động tương tác và ghi lại những khoảnh khắc tại các khu vực check-in.

Các gian hàng thương hiệu thu hút đông đảo người dân, du khách và nhà sáng tạo nội dung đến tham quan, trải nghiệm sản phẩm và giao lưu tại đường đi bộ Nguyễn Huệ (Ảnh: Khánh Nguyên)

Đáng chú ý, không gian trải nghiệm giới thiệu nhiều hình thức sáng tạo nội dung hiện đại như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (A.I.), công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường (VR/AR), phòng thu phát sóng trực tiếp và các thử thách trên nền tảng số.