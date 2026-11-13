Cập nhật xếp hạng đề cử Giải Mai Vàng 2026 sau 5 tuần bình chọn

Kết quả tổng hợp bình chọn Giải Mai Vàng lần thứ 32 - năm 2026 sau tuần thứ 5 cho thấy cuộc đua giữa các nghệ sĩ và tác phẩm bước vào giai đoạn tăng tốc quyết liệt. Theo đó, hầu hết các bảng xếp hạng đều đón nhận nhiều nhân tố mới, làm đảo lộn trật tự so với kết quả sau 4 tuần trước đó.

Biến động xếp hạng đề cử Giải Mai Vàng 2026 mảng Âm nhạc

Ở bảng Nam ca sĩ được yêu thích nhất, Tăng Phúc (Sun Song; Từ Đây Từ Nay) và Hoàng Dũng (Lý giải) tiếp tục giữ vững 2 vị trí dẫn đầu, theo sau là Hà An Huy (Nhức Tiềm Thức), Bùi Công Nam (I love you), Jack (J97) (Lưu niên) và CONGB (Chờ chút). Bên cạnh đó, bảng xếp hạng tuần này ghi nhận sự xuất hiện của Jun Phạm (Thật lòng) ở hạng 7, cùng 2 cái tên nổi bật là HIEUTHUHAI (Mắt Nhắm Mắt Mở, hạng 13) và Quang Hùng MasterD (hạng 15), tiếp nối Cody Nam Võ (hạng 8), Vương Bình (hạng 9), Sơn.K (hạng 10), Wren Evans (hạng 11), OSAD (hạng 12) và Emcee L (hạng 14).

Các gương mặt nổi bật trong cuộc đua Nam ca sĩ được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng lần thứ 32 – 2026 sau tuần thứ 5

Ngược lại, hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích nhất chứng kiến cuộc đổi ngôi toàn diện khi xuất hiện tới 6 gương mặt mới. Cụ thể là, Ái Phương (Dịu Dàng Dịu Dàng) dẫn đầu lượng phiếu bầu, đẩy Hoàng Thùy Linh (Thầy dùi) xuống thứ 3; Phương Mỹ Chi (Thiên đường với người thương) và Trang Pháp (Chỉ là; Vô song - Giải MV 2025) đồng loạt tái xuất ở vị trí thứ 2 và thứ 7, cùng sự góp mặt của Phùng Khánh Linh (hạng 4), Kiều Anh (hạng 5), Nhật Kim Anh (hạng 6) và Thiều Bảo Trâm (hạng 8).

Các gương mặt nổi bật trong cuộc đua Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Giải Mai Vàng lần thứ 32 – 2026 sau tuần thứ 5

Mảng Sân khấu: Dấu ấn đậm nét của NSƯT Thành Lộc

Tại hạng mục Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất, Lê Hoàng Giang (Cô Giáo Duyên) và NSƯT Võ Minh Lâm (Câu Thơ Yên Ngựa) giữ nguyên 2 vị trí đầu tiên. Tuy nhiên, NSƯT Thành Lộc (Cô Giáo Duyên) đã vươn lên vị trí thứ 3, đẩy Hoàng Hải (Người Mang 9 Án Tử; Tiếng Hò Sông Hậu) xuống hạng 4. Đồng thời, bảng Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất trở nên sôi động hơn khi Nhật Kim Anh (Cuốn truyện bị đốt, hạng 2) và Lê Phương (Giáng Hương, hạng 4) gia nhập đường đua cùng NSƯT Kim Tuyến (hạng 1), NSƯT Ốc Thanh Vân (hạng 3) và Bình Tinh (hạng 5).

Đặc biệt, hạng mục Vở diễn được yêu thích nhất đón nhận 2 tác phẩm mới đều gắn liền với dấu ấn của NSƯT Thành Lộc, bên cạnh Áo Xưa Dù Nhàu (hạng 1), Cô Giáo Duyên (hạng 2), Cuốn Truyện Bị Đốt (hạng 4) và Hẹn Nhau Ở Cuối Con Đường (hạng 5). Theo đó, vở kịch Giáng Hương: Sân khấu về khuya (hạng 3) của Kịch Đoàn Thành Lộc biểu diễn tại Nhà hát Bến Thành (số 6 Mạc Đĩnh Chi, TP. Hồ Chí Minh), còn vở Thiên Đường Promax (hạng 6) do tác giả Đinh Tiến Dũng chấp bút và NSƯT Thành Lộc đạo diễn, công diễn từ ngày 28/5/2026 đến ngày 26/7/2026 tại Sân khấu Kịch Thiên Đăng (TP. Hồ Chí Minh).

Vở diễn "Áo mưa dù nhàu" vẫn đang giữ được vị trí đầu tiên

Cuộc đua Điện ảnh - Truyền hình và Chương trình truyền hình

Ở mảng Nam diễn viên điện ảnh - truyền hình được yêu thích nhất, Võ Điền Gia Huy (Vì mẹ anh phán chia tay) đã vượt qua Steven Nguyễn (Trại buôn người; Chị chị em em 3) để chiếm giữ ngôi đầu, trong khi diễn viên kỳ cựu Hứa Vĩ Văn (Tận hiến) lần đầu góp mặt ở vị trí thứ 4 bên cạnh Cody Nam Võ (hạng 3), Quách Ngọc Ngoan (hạng 5) và Nguyễn Quốc Trường Thịnh (hạng 6). Ngoài ra, bảng Nữ diễn viên điện ảnh - truyền hình do Ninh Dương Lan Ngọc (Chị chị em em 3) dẫn đầu cũng bổ sung 3 gương mặt mới gồm Lê Phương (Cuộc chiến hạ lưu; Bóng ma hạnh phúc, hạng 6), Nguyễn Cao Kỳ Duyên (Chị chị em em 3, hạng 7) và Nguyễn Minh Trang (Không giới hạn, hạng 8).

Phim điện ảnh được yêu thích nhất với "Trại Buôn Người" đã thu hút rất nhiều sự yêu thích từ khán giả

Song song đó, các hạng mục tác phẩm và chương trình ghi nhận nhiều ứng viên mới chất lượng, đơn cử ở bảng Phim điện ảnh được yêu thích nhất với Trại Buôn Người (hạng 1), Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu (hạng 2), 2 tân binh Chị Chị Em Em 3 (hạng 3) và Hẹn Em Ngày Nhật Thực (hạng 4) cùng Thỏ Ơi (hạng 5). Tương tự, hạng mục Phim truyền hình được yêu thích nhất gọi tên Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay ở vị trí dẫn đầu, theo sau là Không Giới Hạn, Tận Hiến, Nợ Đời Vay Trả và gương mặt mới Bóng Ma Hạnh Phúc (hạng 5).

Ngoài ra, trong khi Ngô Kiến Huy, Trấn Thành và Trần Ngọc giữ vững top 3 MC được yêu thích nhất trước sự gia nhập của Lâm Vỹ Dạ (hạng 4) và Khánh Vy (hạng 5), thì ở bảng Chương trình truyền hình được yêu thích nhất, Running Man 2026 (mùa 4 - Chạy ngay đi) vừa xuất hiện đã chiếm lĩnh ngôi đầu, xếp trên Quán Nhà Ha Ha, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Tinh Hà Say Hi, Ca Sĩ Mặt Nạ Việt Nam, Say Hi Rực Rỡ và tân binh Mái Ấm Gia Đình Việt (hạng 7).