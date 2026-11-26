Theo Reuters ngày 25/11, đề xuất thuế quan mới được Washington đưa ra sau cuộc điều tra về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp tại các nền kinh tế đối tác, với mức thuế dự kiến khác nhau tùy từng thị trường.

Tàu container của hãng Evergreen tại cảng biển. Đề xuất thuế quan mới của Mỹ đặt ra những vấn đề đối với hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế

Thuế quan mới nhắm tới 14 đối tác

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết đã hoàn tất việc đánh giá các chính sách và hoạt động sản xuất công nghiệp tại 14 nền kinh tế. Washington cho rằng những chính sách này góp phần tạo ra tình trạng dư thừa năng lực sản xuất, ảnh hưởng đến hoạt động thương mại và ngành công nghiệp trong nước.

Theo đề xuất, Trung Quốc có thể chịu mức thuế 20%, bên cạnh các khoản thuế được áp dụng từ nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump.

Hoạt động vận chuyển và bốc dỡ container tại cảng biển, một trong những mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng và thương mại toàn cầu

Trong khi đó, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và một số đối tác khác được đề xuất mức thuế 15%, có tính đến các khoản thuế hiện hành.

Mức thuế cuối cùng sẽ phụ thuộc vào các thỏa thuận thương mại và kết quả tham vấn. USTR dự kiến tổ chức phiên điều trần về các biện pháp này vào ngày 25/1/2027.

Trung Quốc phản đối đề xuất thuế quan mới

Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại lớn chịu tác động từ đề xuất của Mỹ. Theo Reuters, nước này được dự báo ghi nhận thặng dư thương mại vượt 1.000 tỷ USD trong năm 2026. Song, mức thuế dự kiến vẫn được xem xét trong khuôn khổ các thỏa thuận thương mại giữa hai nước.

Phản hồi động thái của Washington, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ cáo buộc về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất công nghiệp, cho rằng đây là vấn đề bị sử dụng làm lý do phục vụ mục đích chính trị.

Bắc Kinh đồng thời nhấn mạnh lập trường phản đối chiến tranh thương mại, kêu gọi Mỹ và Trung Quốc duy trì quan hệ kinh tế, thương mại ổn định.

Hình ảnh cuộc gặp song phương với quốc kỳ Mỹ và Trung Quốc. Quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế tiếp tục thu hút sự quan tâm trước các đề xuất thuế quan mới

Theo Reuters, đề xuất thuế quan được đưa ra trong bối cảnh đảng Cộng hòa chịu tổn thất tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. Chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục theo đuổi chính sách bảo hộ thương mại, đặt ra những thách thức mới đối với quan hệ kinh tế giữa Washington và các đối tác lớn.