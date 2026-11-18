Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, D.C (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/11 cho biết Washington đang xem xét nghiêm túc khả năng Iran lên kế hoạch tấn công thủ đô Washington bằng một loại "bom bẩn", sau khi được hỏi về bản tin của CNN dẫn các đánh giá tình báo Mỹ.

Ông Trump gật đầu khi một phóng viên hỏi liệu Iran có đang lên kế hoạch kích nổ một quả "bom bẩn" tại thủ đô Mỹ hay không.

Phát biểu với các phóng viên trong một buổi chụp ảnh tại Manila, Philippines, ông Trump nói: "Chúng tôi đang xem xét vấn đề này".

Khi được hỏi liệu có mối đe dọa tấn công sắp xảy ra hay không, ông Trump cảnh báo: "Nếu có, họ sẽ phải trả một cái giá mà chưa quốc gia nào từng phải trả".

Về phần mình, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Markwayne Mullin cho biết mối đe dọa Iran sử dụng "bom bẩn" để tấn công Mỹ "không phải là mới".

Khi được hỏi về những thông tin gần đây trên truyền thông Mỹ, ông Mullin nói với CNBC rằng: "Đây không phải là một mối đe dọa mới".

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ cho biết thêm: "Chúng tôi xem xét vấn đề này rất nghiêm túc. Tại Bộ An ninh Nội địa, chúng tôi liên tục xử lý các mối đe dọa và loại bỏ tất cả những mối đe dọa mà chúng tôi có thể phát hiện".

Trước đó, CNN dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết thông tin tình báo Mỹ chỉ ra rằng Tehran đang xây dựng các kế hoạch có khả năng kích nổ một "bom bẩn" tại thủ đô Washington, D.C.

Tuy nhiên, các nguồn tin của CNN cho biết những phương án được đề cập chưa phải dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công sắp xảy ra.

Giới chức Mỹ vẫn có những đánh giá khác nhau về khả năng và ý định thực hiện kế hoạch của Iran trong khi các quan chức cấp cao Iran đã bác bỏ thông tin này, cho rằng đây là cáo buộc vô căn cứ.

"Bom bẩn" sử dụng chất nổ thông thường để phát tán vật liệu phóng xạ. Khác với vũ khí hạt nhân, loại bom này không tạo ra vụ nổ hạt nhân, nhưng có thể gây ô nhiễm phóng xạ trên diện rộng, làm gián đoạn nghiêm trọng các hoạt động và gây hoang mang trong công chúng.

Nguồn: TTXVN