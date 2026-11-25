Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bật cười, bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Washington muốn Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình với Moskva trước tháng 1/2027, theo báo New York Post đưa tin.

Tuần trước, một số hãng truyền thông cho biết các nhà đàm phán Mỹ đang gây sức ép buộc Kiev chấp nhận một thỏa thuận nhằm giải quyết xung đột trước đầu năm tới, tức trước khi đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ.

Tổng thống Zelensky cũng nhắc lại nhận định này trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg hôm 23/11. Theo hãng tin này, nhà lãnh đạo Ukraine hy vọng có thể "tận dụng những thất bại bầu cử gần đây của ông Trump" để chuyển sức ép của Mỹ sang phía Moskva.

Theo tờ New York Post, Tổng thống Trump đã bật cười khi được hỏi về tuyên bố của ông Zelensky.

"Tôi không bị ràng buộc bởi bất kỳ thời hạn nào. Tôi chỉ muốn thấy cuộc xung đột kết thúc. Các bạn biết đấy, chuyện này không ảnh hưởng đến chúng tôi", ông Trump nói. "Tôi rất muốn mọi việc kết thúc ngay hôm nay, nhưng cần có sự tham gia của cả hai bên. Vì vậy, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra".

Các nghị sĩ được bầu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 sẽ chính thức nhậm chức vào tháng 1/2027, qua đó giúp đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát cả hai viện của Quốc hội Mỹ. Theo các thông tin được công bố, ông Zelensky đang trông đợi sự ủng hộ của đảng này nhằm gia tăng sức ép đối với Nga, đồng thời tìm cách vượt qua lập trường không cấp thêm ngân sách cho Kiev của ông Trump.

Chính quyền ông Zelensky đang phải đối mặt với những khó khăn ngày càng lớn về kinh tế và cơ sở hạ tầng, sau khi Ukraine triển khai chiến dịch tấn công các mục tiêu kinh tế của Nga trong mùa Hè vừa qua. Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào những kho hàng thuộc các doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến, đồng thời gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tạm thời trên thị trường nội địa Nga.

Moskva đáp trả bằng cách gia tăng các cuộc tấn công tầm xa nhằm làm suy yếu năng lực sản xuất quân sự của Ukraine, tập trung vào các nhà máy và cơ sở năng lượng cung cấp cho hoạt động sản xuất này. Nhiều thành phố lớn của Ukraine, trong đó có Kiev, hiện phải đối mặt với tình trạng mất điện hằng ngày. Ông Zelensky đã chỉ trích chính quyền các địa phương vì không bảo vệ đầy đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu.

Các lực lượng Ukraine phụ thuộc vào tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất để đối phó với những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, Kiev đang phải cạnh tranh để có được nguồn cung hạn chế với các đơn vị sử dụng khác, trong đó có Lầu Năm Góc. Chính quyền Tổng thống Trump đang ưu tiên bổ sung kho dự trữ của Mỹ, vốn đã suy giảm sau cuộc chiến với Iran.

Chính phủ Ukraine cũng đang chịu sức ép từ hàng loạt vụ bê bối tham nhũng. Kể từ tháng 8, một phó chánh văn phòng tổng thống, tổng công tố viên và một tướng thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã bị nêu tên trong các cáo buộc liên quan đến sai phạm hoặc buộc phải từ chức sau khi cấp dưới của họ bị cáo buộc có hành vi sai trái.

Tình trạng thâm hụt ngân sách quốc gia ngày càng gia tăng cũng khiến Kiev thêm khó khăn. Tổng thống Zelensky hy vọng có thể bù đắp khoản thiếu hụt này bằng nguồn hỗ trợ bổ sung từ các nhà tài trợ nước ngoài.

Trong tuần này, Hội đồng châu Âu dự kiến thảo luận đề xuất cấp thêm khoản vay 45 tỷ euro (49 tỷ USD) cho Ukraine trong năm 2027, bên cạnh gói hỗ trợ tài chính trị giá 90 tỷ euro (98 tỷ USD) đã được thông qua cho giai đoạn 2026-2027. Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo EU đã tuyên bố không tham gia đóng góp cho các khoản viện trợ bổ sung.

Ông Trump đã dừng cấp ngân sách mới của Mỹ cho Ukraine sau khi nhậm chức vào năm 2025, đồng thời lựa chọn thúc đẩy một giải pháp thông qua đàm phán. Sau đó, một loạt cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine với sự hậu thuẫn của Mỹ đã được tiến hành. Vòng đàm phán ba bên gần đây nhất diễn ra tại Abu Dhabi cách đây hai tuần.

Nguồn: https://baotintuc.vn/phan-ung-cua-tong-thong-trump-ve-han-chot-ukraine-phai-dat-thoa-thuan-voi-nga-post1405891.html