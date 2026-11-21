Washington Spirit hướng đến chức vô địch sau hai lần lỡ hẹn

Washington Spirit tiếp tục góp mặt trong trận chung kết Giải bóng đá nữ quốc gia Mỹ (NWSL) mùa thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô vẫn chưa thể chạm tay vào chức vô địch sau hai lần liên tiếp thất bại ở trận đấu cuối cùng.

Đối thủ của Washington Spirit năm nay là Kansas City Current. Trận chung kết diễn ra vào tối ngày 21/11 trên sân Audi Field, Washington.

Kansas City Current từng thống trị mùa giải chính năm 2025. Đội bóng giành nhiều hơn 21 điểm so với phần còn lại của giải đấu. Tuy nhiên, họ bất ngờ bị loại ngay trận đầu tiên tại vòng play-off (Ảnh: Kansas City Current)

Mùa giải năm nay, Kansas City không duy trì được phong độ ấn tượng như trước. Dù vậy, đội bóng vẫn giành quyền vào chung kết với tư cách hạt giống số 4. Đáng chú ý, họ đánh bại đương kim hạt giống số 1 Gotham FC ở bán kết.

Bàn thắng muộn của Haley Hopkins đã định đoạt chiến thắng cho Kansas City (Ảnh: AP)

Trong khi đó, Washington Spirit kết thúc mùa giải với vị trí hạt giống số 3. Nhờ kết quả phân nhánh play-off, đội bóng được thi đấu cả ba trận hậu mùa giải trên sân nhà. Đây là lợi thế đáng kể trước trận tranh chức vô địch.

Đội Washington Spirit (Ảnh: Washington Spirit )



Ngôi sao Trinity Rodman chia sẻ: "Sẽ thật tệ nếu lại thất bại một lần nữa. Nhưng tôi nghĩ cơ hội này thực sự rất hào hứng. Cảm giác ấy không hề giảm đi qua mỗi lần góp mặt"

Audi Field trở thành điểm tựa cho Washington Spirit

Trận chung kết năm nay mang ý nghĩa đặc biệt với Washington Spirit. Audi Field là địa điểm được lựa chọn tổ chức trận đấu. Đây cũng là sân nhà của đội bóng thủ đô.

Washington Spirit chưa từng thất bại trong bảy trận play-off trên sân Audi Field. Bầu không khí cuồng nhiệt tại đây còn được biết đến với tên gọi "Rowdy Audi".

Huấn luyện viên Adrián González đánh giá cao cơ hội được thi đấu trên sân nhà. Ông cho rằng việc liên tiếp góp mặt trong ba trận chung kết là minh chứng cho những nỗ lực của toàn đội (Ảnh: Washington Spirit)

Nhà cầm quân này cũng nhấn mạnh đội bóng không chịu áp lực quá lớn. Thay vào đó, các cầu thủ trân trọng cơ hội tiếp tục cạnh tranh chức vô địch.

Về phía Kansas City Current, đội bóng từng bất bại trên sân nhà trong mùa giải chính. Tuy nhiên, thành tích sân khách của họ chỉ đạt 5 chiến thắng, 9 thất bại và 1 trận hòa (Ảnh: AP)

Dù vậy, chiến thắng trước Gotham FC ngay trên sân đối phương ở bán kết cho thấy Kansas City hoàn toàn có thể tạo bất ngờ.

Trinity Rodman cũng có cột mốc đáng chú ý khi chuẩn bị bước vào trận chung kết thứ tư trước tuổi 25.

Trinity Rodman từng là cầu thủ tân binh trong mùa giải 2021, khi Washington Spirit lần đầu đăng quang (Ảnh: AP)

Sau hai lần liên tiếp lỡ hẹn, Washington Spirit đang đứng trước cơ hội viết lại lịch sử. Tuy nhiên, Kansas City Current cũng quyết tâm biến lần trở lại chung kết thành khoảnh khắc đăng quang đầu tiên.

Nguồn tin: AP