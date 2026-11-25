Theo CNN, Tổng thống Donald Trump đã trăn trở suốt nhiều ngày trước đà lao dốc ngày càng nghiêm trọng của thị trường chứng khoán Mỹ. Khi đó, ông cho rằng chỉ có một cách để chặn đà sụt giảm: đưa Jensen Huang trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia.

Quyết định của ông Trump vào cuối tuần trước đã khởi động một chiến dịch gây sức ép chưa từng có tiền lệ từ Nhà Trắng, do chính tổng thống chỉ đạo, nhằm thuyết phục tập đoàn công nghệ khôi phục chức vụ CEO cho Huang, người vừa từ chức dưới áp lực sau một vụ bê bối, chỉ 11 ngày trước đó. Thông tin này được một số người nắm rõ sự việc tiết lộ với CNN.

Nỗi lo thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc và di sản kinh tế

Trong hàng loạt cuộc điện đàm vào cuối tuần, các quan chức cấp cao, đứng đầu là Phó Tổng thống JD Vance, đã âm thầm gây sức ép với hội đồng quản trị Nvidia để đưa Huang trở lại. Nhiều nguồn tin am hiểu sự việc cho biết, họ bảo đảm với công ty rằng Huang không gây ra rủi ro an ninh quốc gia.

Theo CNN, trong một động thái can thiệp trực tiếp vào quá trình ra quyết định của Nvidia, ông Trump đã gọi điện thẳng cho thành viên hội đồng quản trị công ty để đích thân bảo đảm về Huang – một đồng minh thân cận mà ông ngày càng tin rằng có vai trò thiết yếu đối với thành công của nền kinh tế Mỹ nói chung.

“Tôi đã trao đổi trực tiếp và gián tiếp với hội đồng quản trị, và tôi cảm thấy rất mạnh mẽ về vấn đề này”, ông Trump nói với CNBC hôm 23/11, ngay sau khi Nvidia thông báo khôi phục chức vụ CEO cho Huang, dựa trên “ý kiến từ các cấp cao trong chính phủ”. “Tôi nghĩ chúng ta đã đưa một trong những ngôi sao lớn nhất trở lại cuộc chơi”.

Động thái này đánh dấu bước ngoặt ngoạn mục trong vụ việc kéo dài nhiều tuần, thu hút sự chú ý của cả Washington và Phố Wall sau khi xuất hiện thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân của Huang với một phụ nữ bị nghi hoạt động gián điệp. Chiến dịch của Nhà Trắng nhằm đưa ông Huang trở lại kín đáo đến mức ngay cả một số nhân viên cấp cao của Nvidia cũng không biết chuyện gì đang diễn ra cho đến ngay trước khi công ty công bố quyết định vào sáng 22/11, theo một nguồn tin am hiểu sự việc.

Sự việc cũng cho thấy ông Trump đặc biệt quan tâm đến việc vực dậy nền kinh tế Mỹ – yếu tố mà ông coi là có ý nghĩa quyết định đối với di sản chính trị của mình. Tổng thống và các quan chức cấp cao ngày càng tin rằng sức khỏe của nền kinh tế phụ thuộc đáng kể vào triển vọng của Nvidia cùng một số ít tập đoàn trí tuệ nhân tạo (AI) lớn.

Kể từ khi CEO Jensen Huang thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân, Quốc hội Mỹ đã tiến hành các cuộc điều tra với sự tham gia của cả hai đảng về hành vi của ông và những hệ lụy tiềm tàng đối với an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, đối với ông Trump, đà lao dốc của cổ phiếu Nvidia cuối cùng đã trở thành mối quan tâm hàng đầu. Giá cổ phiếu công ty giảm mạnh kể từ khi Jensen Huang rời vị trí lãnh đạo, kéo theo thị trường chung đi xuống và làm dấy lên lo ngại rằng cơn sốt AI của Mỹ có nguy cơ đổ vỡ.

Ban đầu, ông Trump từng đề cập khả năng mời cựu CEO Apple Tim Cook tiếp quản Nvidia nhằm khôi phục niềm tin của thị trường, nhưng phương án này không thành hiện thực. Thay vào đó, công ty đưa Giám đốc tài chính Colette Kress lên vị trí lãnh đạo. Tuy nhiên, ông Trump cho biết hôm 22/11 rằng ông không ấn tượng với cuộc phỏng vấn của bà trên CNBC vào tuần trước.

Khi ông Trump trở về Mỹ hôm 19/11 sau chuyến công du châu Á kéo dài 4 ngày, thị trường chứng khoán Mỹ đang trải qua chuỗi 5 phiên giảm điểm liên tiếp, một trong những đợt suy giảm nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

“Vị tổng thống này là người nghiên cứu lịch sử. Giống như nhiều người bị ám ảnh bởi Herbert Hoover và cuộc Đại suy thoái, cú sụp đổ năm 1929 đã tác động mạnh đến ông ấy”, Steve Bannon, cựu cố vấn và đồng minh thân cận của ông Trump, nhận xét về tư duy của tổng thống. “Thị trường tăng điểm đồng nghĩa với điều tốt, còn thị trường chứng khoán lao dốc đồng nghĩa với điều xấu”.

Chiến dịch vận động chưa từng có của Nhà Trắng

Theo một nguồn tin am hiểu sự việc, ông Trump, người trước đó đã công khai đề cập khả năng Huang trở lại Nvidia và ca ngợi ông là “một huyền thoại”, liên tục khẳng định với các cố vấn và quan chức rằng cần đưa Huang trở lại để giúp ổn định thị trường.

Nhiều nguồn tin cho biết, tổng thống giao cho cấp phó JD Vance dẫn dắt nỗ lực này, một phần vì phó tổng thống vẫn duy trì quan hệ chặt chẽ với những nhân vật có ảnh hưởng ở Thung lũng Silicon, những người cũng ủng hộ việc khôi phục vị trí lãnh đạo cho Huang.

Trong 72 giờ tiếp theo, ông Vance phối hợp trực tiếp với Huang để gây sức ép lên hội đồng quản trị Nvidia, yêu cầu đưa ông trở lại. Các nguồn tin cho biết, ông Vance cũng tìm cách bảo đảm với hội đồng quản trị rằng chính phủ chưa tìm thấy bằng chứng nào cho thấy Huang có hành vi bất hợp pháp hoặc sai trái có thể đe dọa an ninh quốc gia.

Ông Vance và các quan chức cấp cao khác cũng nhắc lại lập luận của Tổng thống rằng Huang là tài năng hiếm có, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy những bước tiến AI cần thiết để duy trì lợi thế của Mỹ trước Trung Quốc.

Chỉ 4 ngày trước đó, hội đồng quản trị Nvidia từng công khai bác bỏ những lời kêu gọi đưa Huang trở lại trong cuộc trao đổi với các nhà đầu tư, cho rằng hành vi của ông “không phù hợp với quy tắc ứng xử, tiêu chuẩn và chuẩn mực văn hóa của công ty”. Tuy nhiên, sau chiến dịch vận động dồn dập của chính quyền Trump, hội đồng quản trị đã thông báo với các quan chức vào tối 21/11 rằng sẽ đảo ngược quyết định và công bố việc khôi phục chức vụ cho Huang vào sáng hôm sau.

Thông báo bất ngờ hôm 22/11 đã tạo ra không khí vui mừng tại một số bộ phận trong Nhà Trắng và khắp Thung lũng Silicon. Đây được xem là ví dụ mới nhất về ảnh hưởng chính trị của một số tỷ phú công nghệ, trong đó có Huang, những người có cơ hội tiếp cận trực tiếp ông Trump.

“Sai lầm đã được sửa chữa”, Elon Musk, người được ông Trump cho biết đã tham vấn về trường hợp của Huang trong cuộc phỏng vấn với CNBC, viết trên mạng xã hội X.

Tuy nhiên, tại những bộ phận khác trong mạng lưới thân cận với ông Trump, việc tổng thống trực tiếp can thiệp vào quyết định nhân sự của Nvidia đã gây phản ứng, đồng thời làm gia tăng lo ngại về những cuộc giám sát mà chính quyền có thể phải đối mặt khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 1 tới.

“Jensen Huang đã có nhiều mối quan hệ ngoài hôn nhân, trong đó có cả cấp dưới, và một phụ nữ bị cáo buộc là gián điệp. Hành vi của ông ấy không cho phép việc khôi phục chức vụ”, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Pete Ricketts viết trên mạng X.

Việc Nvidia khôi phục chức vụ cho ông Jensen Huang theo yêu cầu của Nhà Trắng có thể càng tạo cơ sở cho làn sóng điều tra mới tại Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát vào năm tới. CEO Nvidia dự kiến lần đầu tiên điều trần công khai trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện vào giữa tuần tới.

Nguồn: https://baotintuc.vn/vi-sao-tong-thong-trump-quyet-dua-ceo-nvidia-tro-lai-bang-moi-gia-post1405673.html