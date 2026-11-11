Mưa lớn miền Trung, nguy cơ lũ quét và sạt lở

Mưa lớn trong đêm 10 và rạng sáng 11/11 khiến một số khu vực miền Trung ghi nhận lượng mưa vượt 200mm. Theo Trung tâm Trung tâm KTTV quốc gia, mưa to đến rất to được dự báo tiếp diễn trong ngày 11/11.

Mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương miền Trung, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất (Ảnh: Internet)

Mưa lớn, Trà Bồng ghi nhận hơn 200mm

Theo số liệu quan trắc từ 19 giờ ngày 10/11 đến 3 giờ ngày 11/11, nhiều địa phương miền Trung xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to kèm dông. Đáng chú ý, lượng mưa tại trạm Trà Bồng (Quảng Ngãi) đạt 212,8 mm; trạm Tam Trà (TP. Đà Nẵng) ghi nhận 188,8mm và trạm Bạch Mã (TP. Huế) đạt 138,2mm.

Dự báo từ sáng sớm đến đêm 11/11, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 70-150 mm, cục bộ trên 250mm. Phía đông tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 150mm.

Mưa lớn, cảnh báo lũ quét và sạt lở

Trong bản tin cảnh báo lúc 6 giờ 23 phút ngày 11/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, trong 6 giờ tiếp theo, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại các khu vực sườn dốc, suối nhỏ thuộc Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP. Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa cường độ lớn, vượt 100 mm trong 3 giờ, gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp và làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Trong mưa dông, có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ ngày 12/11, mưa lớn tại khu vực Trung Bộ giảm dần.