Elena Rybakina rút khỏi WTA Finals vì không đủ điều kiện thể chất

Vừa qua, nhà đương kim vô địch Elena Rybakina xác nhận không đủ điều kiện thể chất để tham dự giải đấu cuối mùa WTA Finals. Ban tổ chức giải đấu cho biết nguyên nhân khiến tay vợt người Kazakhstan vắng mặt là do cô bị nhiễm virus.

Tay vợt Elena Rybakina rút khỏi WTA Finals 2026 vì không đủ điều kiện thể chất để tham dự giải đấu (Ảnh: WTA)

Trước đó, vào tháng 10, ngôi sao đang giữ vị trí số 1 thế giới cũng phải bỏ cuộc ở vòng tứ kết giải quần vợt Pan Pacific Open 2026 (Tokyo) vì chấn thương ở vùng cổ. Khép lại năm 2026, cô giành tổng cộng 4 danh hiệu, trong đó có 2 chức vô địch Grand Slam.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, PTPA nhận định việc Rybakina không thể góp mặt ở sự kiện cuối cùng trong tháng 11 cho thấy cô đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực sau một mùa giải thành công.

Sau một mùa giải thành công, Rybakina không thể góp mặt ở sự kiện cuối cùng trong tháng 11 vì sức khỏe không đảm bảo (Ảnh: Reuters)



"Các vận động viên không nên tham gia sự kiện khi thể lực không đảm bảo", PTPA thông báo. Trong các tuyên bố trước đây, PTPA từng khẳng định phúc lợi của vận động viên là ưu tiên hàng đầu và luôn lắng nghe ý kiến từ các tay vợt về lịch trình thi đấu.

Tranh cãi về lịch trình thi đấu dày đặc của WTA

Không chỉ ở nội dung nữ, nỗi lo về khối lượng vận động quá tải sau thông tin Elena Rybakina rút lui cũng nhận được sự đồng cảm từ hệ thống thi đấu nam (ATP Tour). Chia sẻ trên chương trình "The Running Interview Show", tay vợt người Mỹ Taylor Fritz cho rằng kỳ nghỉ cuối mùa quá ngắn, khiến các vận động viên hầu như không có cơ hội hồi phục.

Theo tay vợt người Mỹ, lịch trình quần vợt hiện nay diễn ra liên tục quanh năm suốt tháng. Dù kỳ nghỉ cuối mùa kéo dài một tháng, các vận động viên không thể nghỉ ngơi trọn vẹn trong khoảng thời gian này.

Taylor Fritz cho rằng các vận động viên hầu như không có cơ hội hồi phục vì kỳ nghỉ cuối mùa quá ngắn (Ảnh: Getty Images)



Fritz cho biết các tay vợt chỉ có thể nghỉ tối đa hai tuần trước khi phải quay lại sân tập. Điều này đồng nghĩa với việc vận động viên gần như không có thời gian nghỉ ngơi và phải liên tục chuyển từ giải đấu này sang giải đấu khác.

Về phía ATP, tổ chức này từng tuyên bố các tay vợt vẫn nắm quyền chủ động trong việc lựa chọn lịch trình cá nhân. ATP Tour cũng cho biết đang xây dựng các cơ chế nhằm khuyến khích vận động viên duy trì số lượng trận đấu phù hợp trong suốt mùa giải.

Nguồn tin: Reuters