HTV chính thức ra mắt Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn phiên bản Truyền hình và Phát thanh

Nền tảng cho doanh nghiệp phát triển bền vững

Đại diện Ban tổ chức phát biểu định hướng và chia sẻ về vai trò của văn hóa doanh nghiệp tại hội thảo

Ngày 10/11/2026, tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, Hội thảo Văn hóa doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2026 diễn ra với chủ đề “Văn hóa kiến tạo tương lai”. Chương trình do HTV tổ chức, nhân kỷ niệm 10 năm Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (10/11/2016 – 10/11/2026), đồng thời kết hợp lễ ra mắt Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn phiên bản Truyền hình và Phát thanh.

Hội thảo là dịp để cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi về vai trò của văn hóa trong hoạt động quản trị, sản xuất, kinh doanh; từ đó tìm kiếm giải pháp xây dựng môi trường doanh nghiệp phát triển lành mạnh, bền vững.

Khách mời và đại diện doanh nghiệp check-in, chụp hình lưu niệm trước giờ diễn ra hội thảo

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh văn hóa không chỉ thể hiện qua cách ứng xử mà còn hiện diện trong đạo đức kinh doanh, chất lượng sản phẩm, trách nhiệm của người lãnh đạo và mối quan hệ giữa doanh nghiệp với người lao động, khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, Nhà nước giữ vai trò định hướng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo điều kiện; trong khi doanh nghiệp là chủ thể trực tiếp xây dựng, thực hành và định hình bản sắc văn hóa riêng. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa và Thể thao tập trung vào 4 nhiệm vụ: lồng ghép văn hóa doanh nghiệp trong kế hoạch phát triển văn hóa Thành phố; hỗ trợ xây dựng môi trường làm việc lành mạnh; phát huy vai trò báo chí, truyền thông trong lan tỏa các mô hình hiệu quả; tăng cường phối hợp, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp.

Doanh nghiệp muốn đi xa, phải đi bằng văn hóa. Ông Nguyễn Ngọc Hồi – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh

Bên cạnh nội dung về định hướng quản lý, hội thảo còn có các tham luận chuyên sâu và phiên thảo luận với sự tham gia của chuyên gia, đại diện doanh nghiệp. Các chủ đề tập trung vào quản trị bằng văn hóa, năng lực thích ứng của doanh nhân và cách đưa văn hóa trở thành nền tảng vận hành, giúp doanh nghiệp thực hiện chiến lược và phát triển đội ngũ.

Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn mở rộng hệ sinh thái truyền thông trên HTV

Màn hình giới thiệu Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn phiên bản truyền hình và phát thanh cùng các chuyên mục trọng tâm tại sự kiện

Điểm nhấn của chương trình là lễ ra mắt Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn phiên bản Truyền hình và Phát thanh trên HTV. Đây là bước phát triển mới của thương hiệu báo chí chuyên biệt về kinh tế và doanh nhân, góp phần đa dạng hóa phương thức truyền tải thông tin, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng.

Phát biểu tại hội thảo, ông Thái Thành Chung - Phó Tổng Giám đốc Thường trực HTV, cho biết việc Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn được chuyển về HTV tạo điều kiện để kế thừa giá trị thương hiệu, đồng thời phát huy năng lực sản xuất và hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng của Đài.

HTV xác định đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân là một trong những định hướng quan trọng. Thông qua các hoạt động báo chí và truyền thông, Đài hướng đến vai trò kết nối doanh nghiệp với cơ quan quản lý, chuyên gia và xã hội; đồng thời giới thiệu những mô hình hiệu quả, lan tỏa tinh thần kinh doanh chính trực, sáng tạo và trách nhiệm.

Đông đảo đại biểu, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp tham dự Hội thảo Văn hóa doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2026

HTV đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng doanh nhân như thiết lập Phòng khánh tiết Lương Văn Can, thành lập Hội đồng sách Doanh nhân, tổ chức Tuần lễ Doanh nhân và Sách năm 2026 cùng chương trình Gặp gỡ tháng 10 với chủ đề “Dòng chảy khát vọng”.

Song song với việc ra mắt phiên bản Truyền hình và Phát thanh của Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, HTV đang nghiên cứu xây dựng trang tin điện tử tổng hợp doanhnhansaigon.vn. Định hướng này nhằm từng bước hình thành hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng, tăng cường kết nối, trao đổi thông tin và lan tỏa những giá trị tích cực của cộng đồng doanh nhân.

Văn hóa chính là nền tảng tạo dựng niềm tin, uy tín và sức sống lâu dài của doanh nghiệp. Ông Thái Thành Chung - Phó Tổng Giám đốc Thường trực HTV

Thông qua hội thảo và việc phát triển Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn trên HTV, Đài tiếp tục mở rộng hoạt động đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy văn hóa kinh doanh và lan tỏa những giá trị tích cực trong đời sống kinh tế - xã hội.